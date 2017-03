Onesti Observație prelungită la Rafo în procesul de insolvență de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Tribunalul Bacău a prelungit perioada de obsevație în procesul de insolvență la societatea Rafo Onești până pe 8 iunie. Administratorul judiciar a prezentat în fața judecătorului sindic măsurile și rezultatele primei perioade de observație – ne-a informat consilierul de imagine al rafinăriei, Ion Marian. Au fost prezentate, astfel, detalii privind inventarierea bunurilor întreprinderii, întocmirea și depunerea unor rapoarte, analiza cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei Rafo și convocarea primei Adunări a Creditorilor. Tribunalul a hotărât ca până la 8 iunie să se procedeze la continuarea demersurilor de reducere a costurilor de conservare a patrimoniului, la supravegherea activității curente a societății și la identificarea și valorificarea unor bunuri care nu sunt esențiale unei reluări a activității, pentru acoperirea cheltuielilor de procedură născute în perioada de observație. De asemenea, trebuie finalizate demersurilor de inventariere și inițiate demersurilor de evaluare a societății, evaluare strict necesară pentru o eventuală vânzare a ei, din procedura de reorganizare sau faliment în condțiile în care actualul acționar majoritar renunță definitiv la societate. „Cu resurse financiare minime și în condiții de iarnă, fără nicio implicare a creditorului (acționarul majoritar), Rafo a fost menținută în perfectă stare de conservare și siguranță, singura soluție ca unitatea să mai poată fi activată dacă apare un investitor cu un proiect. Continuarea perioadei de observație va fi grea, dar cu speranța că Rafo va redeveni unitatea de producție care să facă angajări, nu să producă doar șomeri” – a precizat Ion Marian. 0 SHARES Share Tweet

