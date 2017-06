Contrasens Obrazul subțire… de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Multă lume se întreabă de ce cheltuiește atât de mult SUA pe arme și de ce este o diferență atât de mare între bugetul militar american și cel al celei de-a două țări din clasament. Pentru că dacă SUA au un buget de peste 600 de miliarde de dolari pentru cheltuieli militare, China, țară situată pe locul doi, are prevăzute în bugetul național doar 215 miliarde iar Rusia-69 de miliarde de dolari. Diferența este că în Rusia și China, întreprinderile producătoare de armament sunt de stat iar în SUA sunt private. Iar orice întreprindere privată are ca scop principal maximizarea profitului, în nici un caz să economisească resursele financiare ale statului. Simbioza dintre complexul militaro-indistrial al SUA și Guvern a dat naștere, de-a lungul timpului, la situații ciudate, de la sponsorizarea de către producătorii de avioane militare a campaniei prezidențiale a lui Hillary Clinton, de exemplu, până la situația recentă în care președintele Trump a creat o criză politică în Orient doar că să vândă câteva duzini de avioane expirate Qatarului. Dacă toată lumea știe despre imensul buget cheltuit pentru dezvoltarea avionului F35, care nici acum nu poate zbura pe vreme rea, Bloomberg scrie despre cel mai nou portavion al Marinei SUA-USS Gerald R. Ford care a costat 13 miliarde de dolari și la care, după ce a fost livrat oficial în cadrul unei ceremonii la finele lunii trecute, s-a descoperit că are o defecțiune la sistemul de catapultare și de aterizare a avioanelor. După cum s-a anunțat, din cauza unei defecțiuni, avioanele nu pot decola dacă au montate rezervoare suplimentare, ceea ce afectează durata misiunilor. Alte două portavioane din aceeași clasă sunt programate a fi construite. 0 SHARES Share Tweet

