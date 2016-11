Oaspeti din patru tari, la Alecsandri, intr-un proiect Erasmus +

Agnieszka Gemborys, Iwona Lapaj si Agnieszka Koszyk – de la Liceum Ogolnoksztalcace Polonia, Elisa Lucia Assini, Marilena Sarchione si Francesca Cinquina – de la Polo Liceale Statale „ R. Mattioti” Italia, Gintaras Juskevicius, Ilona Sirvydiene si Laura Ezerskiene – de la Kauno Jono Basanaviciaus Gimnazja Lituania si Yasin Bulur, Koray Ormanci si Tufan Karatas – de la Ozel Sultangazi Ugur Temel Lisesi Turcia sunt, in aceste zile, in Bacau, la Colegiul National „Vasile Alecsandri”, la o prima intânire in proiectul Erasmus + KA2 „Moving minds throught Movies”, coordonat de liceul bacauan, pe parcursul a doi ani scolari.

Cu o valoare de peste 35.000 de euro, acest parteneriat intre scoli isi propune sa foloseasca instrumentele digitale – film, fotografie – in scopul de a constientiza si sensibiliza elevii cu privire la problemele sociale cu care se confrunta societatea lor, dar si alte comunitati din spatiul european.

In activitatile si intâlnirile ce se vor desfasura vor fi implicati si 12 elevi, din clasele a X-a si a XI-a, in runde de câte patru (pe mobilitatile care vor avea loc in Polonia, Italia si Lituania), dar si 17 profesori de la „Alecsandri”. Colegiul bacauan este reprezentat in acest proiect de echipa de management, formata din prof. Calin Boamba, director, prof. Teona Codreanu, director adjunct, Gina Popa, contabil, si prof. de limba engleza Mariana Andone (coordonator de proiect).

Ieri dimineata, oaspetii straini au vizitat liceul, nu inainte de a fi primiti cu pâine si sare, dar si cu „local drink” – tuica de prune, foarte apreciata de toti. A urmat apoi un spectacol de o ora, cu muzica si dansuri populare, care s-a finalizat cu o hora si o „Brasoveanca”, jocuri traditionale in care s-au prins veseli, invatând aproape instant pasii, si profesorii din Turcia, Lituania, Polonia si Italia.

Aceasta intâlnire face parte din seria activitatilor desfasurate in aceasta saptamâna la „Alecsandri” prin programul „Scoala altfel.”