Oaspeți din Franța la Motoșeni Pod francofon peste Valea Zeletinului de Silvia Patrascanu Copiii din Motoșeni au avut oaspeți din Franța, vizita acestora fiind prilejuită de desfășurarea unei noi etape a proiectului pilot „Un altfel de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale sărace băcăuane din Valea Zeletinului – promovarea învățării și consolidării limbii franceze în vederea dezvoltării comunitare, în contextul extinderii relațiilor de colaborare cu Franța". Gazdelor li s-au alăturat copii din Colonești, Răchitoasa și Stănișești. Elevii au prezentat o scurtă istorie a unirii Valahiei cu Moldova, o piesă de teatru, adaptare în franceză a povestirii „Moș Ion Roată și Unirea", și o suită de cântece și dansuri populare. „Bucuriile primăverii", o expoziție de obiecte tradiționale, a fost încă o dovadă că puștii de pe Valea Zerletinului sunt foarte talentați. Deputatul Ionel Floroiu, inițiator al acestui proiect pe vremea când era vicepreședinte al Consiliului Județean (CJ), a declarat: „În primul rând, le mulțumesc prietenilor din Franța pentru că îi susțin pe acești elevi, care au mare nevoie să cunoască tot mai mult, pentru a depăși condiția de copil dintr-o zonă defavorizată. Cei mici și profesorii lor, la fel primarii și consilierii, merită toate laudele pentru muncă și ambiție în demonstrarea calităților băcăuanilor." Proiectul este derulat de CJ Bacău și Asociația franceză „Amitié Roumaine Saint Leu la Forêt", în asociere cu patru comune (Colonești, Motoșeni, Răchitoasa și Stănișești) și Asociația de Prietenie Româno-Franceză „St.Leu la Forêt – Iz. Berheciului".

