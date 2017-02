Consiliul Județean a avut oaspeți din Franța, vizita acestora fiind prilejuită de derularea, în parteneriat, a proiectului ”Un altfel de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale sărace băcăuane din Valea Zeletinului – promovarea învățării și consolidării limbii franceze în vederea dezvoltării comunitare, în contextul extinderii relațiilor de colaborare cu Franța”. Împreună cu reprezentanții Asociației Amitié Roumaine și specialiști din cadrul CJ, președintele Sorin Brașoveanu a realizat calendarul complet al acțiunilor ce vor fi întreprinse în anul 2017. Astfel, în luna aprilie, comunele Colonești, Motoșeni, Răchitoasa, Stănișești vor primi vizita unei delegații de 30 de persoane din localitatea Saint-Leu, reprezentanți ai Asociației ”Amitie Roumaine”, delegație ce va fi condusă prof. Raluca Moulinier, președintele Consiliului de Administrație. Copiii, sub coordonarea profesorilor din școlile partenere, vor fi implicați într-o suită de evenimente artistice, prezentate în limba franceză. În vacanța de vară, copiii de pe Valea Zeletinului vor fi găzduiți de familii din Saint-Leu pentru o mai bună cunoaștere a limbii și culturii franceze, iar în octombrie, profesorii lor sunt așteptați în Saint-Leu, unde vor face schimb de bune-practici și vor aprofunda noi metode de predare interactivă a limbii franceze. ”Apreciem foarte mult sprijinul pe care președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu, și instituția pe care o reprezintă îl oferă; este un suport extrem de necesar și este motorul proiectului nostru”, a declarat președintele Raluca Moulinier. La rândul său, președintele Sorin Brașoveanu a subliniat: ”Mai avem încă multe de făcut, nu numai în cadrul acestui proiect ci și la nivelul implicării comunităților rurale în diverse proiecte. Unul dintre principalele obiective este să schimbăm mentalități și atitudini pentru că acestea sunt cele care, pe termen lung, vor aduce schimbarea. Sunt însă optimist și cred că, în timp și prin eforturi comune, vom reuși acest lucru.” Proiectul a fost inițiat în 2015 de către Asociația Amitié Roumaine Saint-Leu (FR) împreună cu Județul Bacău, prin CJ Bacău și se derulează în parteneriat cu primăriile celor patru comune și cu Asociația Româno-Franceză St Leu-Izvorul Berheciului (RO). 22 SHARES Share Tweet

