Oana Schmidt-Hăineală, detașată la Ministerul Justiției de Desteptarea - Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a hotărât, joi, detașarea procurorului Oana Schmidt-Hăineală în cadrul Ministerului Justiției. Potrivit hotărârii CSM, Oana Schmidt-Hăineală, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, va fi detașată în Ministerul Justiției începând cu data de 7 ianuarie, pentru o perioada de 3 ani. Oana Schmidt-Hăineală va fi cel mai probabil, potrivit unor surse oficiale, consilier în cadrul MJ. Anterior, conform unei hotărâri a Guvernului din 29 decembrie, publicată marți în Monitorul Oficial, Oana Schmidt-Hăineală a fost numită în funcția de membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Ea va fi reprezentanta Ministerului Justiției în Plenul ONPCSB și va exercita această funcție începând din 7 ianuarie, pentru o perioadă de 5 ani. Oana Schmidt-Hăineală a fost membru ales în CSM din 2011 din partea parchetelor de pe lângă tribunale pentru un mandat de șase ani. În cadrul CSM, a ocupat atât funcția de președinte, cât și de vicepreședinte. AGERPRES

