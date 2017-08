O echipă științifică internațională a reușit să modifice genetic porcii pentru ca organele lor să fie compatibile cu transplanturi la om, potrivit unui articol publicat joi în revista americană Science. Acest progres ar putea revoluționa grefarea de organe (inimă, ficat sau plămâni), permițând prelevarea lor de la porci, în loc de donatorii umani care sunt foarte puțini. Până în prezent, aceste transplanturi de la porci prezentau riscul transmiterii unui virus care-i putea infecta pe oameni. Potrivit Science, echipa condusă de doi geneticieni de la universitatea Harvard, George Lurch și Luhan Yang, a folosit metoda clonării pentru a anihila genele responsabile pentru apariția acestui virus în ADN-ul porcin înainte de a dezvolta embrionii. Societatea privată eGenesis, fondată de cei doi oameni de știință, a reușit să obțină nașterea a 37 de porci ale căror organe vor fi adecvate pentru xenotransplant, o grefă cu un organ provenind de la un animal. Penuria de organe umane este atât de mare, încât 22 de persoane mor în fiecare zi în SUA în așteptarea unui organ vital, „în timp ce organele de porc pot atinge o mărime ideală pentru oameni”, scrie Science. Porcii sunt deja folosiți pentru xenotransplanturi ale valvelor cardiace sau de pancreas. Acest nou progres ar urma să permită transplantarea unor organe mai mari de la porci, dar care vor prezenta și un risc mai mare transmitere a virusului. AGERPRES 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.