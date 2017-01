O mulțime de băcăuani au întins o mână de ajutor sinistraților în urma incendiului care a mistuit trei locuințe din cartierul CFR, în noaptea de marți spre miercuri. Un aport important l-a avut municipalitatea, dar și agenți economici, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe sau simpli oameni. „Împreună cu viceprimarul Constantin Scripăț am fost la fața locului și am văzut ce dezastru a fost acolo. Oamenii rămași fără acoperiș deasupra capului și-au găsit adăpost la rude, în general, dar și într-o cameră care a avut de suferit mai puțin de pe urma focului. O altă familie care și-a pierdut locuința se află în Italia. Vom acorda tot sprijinul de care suntem capabili, astfel că, în ședința Consiliului Local de marți, 31 ianuarie, vom discuta ce putem face pentru acești oameni. Cu siguranță vom acorda un ajutor de urgență în bani, dar ne gândim și la materiale de construcții și alte lucruri necesare în primă instanță”, a spus primarul Cosmin Necula. O mână de ajutor a întins și părintele Matei de la biserica ortodoxă din cartierul CFR, care a mobilizat oameni cu suflet mare. Printre ei, și Dragoș Pavăl, administratorul societății Dedeman. De asemenea, s-a implicat și Restaurantul Central, care a împărțit hrană persoanelor afectate. 0 SHARES Share Tweet

