Are 21 de ani si este studenta in anul II la contabilitate in cadrul Universitatii „George Bacovia”. Desi sufera din nastere de tetrapareza spastica, Raluca Sufaru are ambitia de a studia pentru ca, dupa cum spune ea insasi, are aceasta capacitate. Acum tanara are nevoie de o operatie care i-ar asigura vindecarea, dar al carei cost nu si-l permite. Mai multi colegi de-ai ei au demarat o actiune pentru a strange cei 2.000 de euro de care are nevoie pentru a face o operatie in Republica Moldova. „Colegii nostri ne pot gasi in holul universitatii in fiecare zi. Orice suma, cat de mica poate fi de mare ajutor. Raluca este o persoana sufletista care i-a ajutat la randul ei pe ceilalti. Merita tot sprijinul nostru”, ne-a spus Laura Blaj, colega.

Pentru cei care doresc sa doneze o suma cat de mica a fost deschis un cont in lei la Creditcoop, agentia Bacau: 2511101RON04000400001009961 pe numele Raluca Sufaru. Tanara va avea nevoie de inca o operatie in viitorul apropiat, astfel ca vindecarea ei sa fie completa. „Problema mea pleaca de la coloana, nu de la creier. M-am inscris la facultate pentru ca am capacitatea de a invata si vreau sa duc pana la capat studiile", ne-a marturisit Raluca. Suma trebuie stransa pana pe 1 februarie, iar operatia va avea loc pe 16 februarie.

Andreea Lupascu