La data de 26 iulie a.c., în jurul orei 18.30, polițiști din cadrul Biroului Rutier Bacău au desfășurat activități pentru stabilirea împrejurărilor producerii unui eveniment rutier cu victimă, pe DJ 119, în localitatea Sarata. Conform polițiștilor, o tânără de 25 de ani, din localitate, care conducea un autoturism pe D.J. 119, pe fondul neadaptării vitezei de deplasare la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în șantul din dreapta. În urma accidentului rutier, tânăra din autoturism a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Bacău, pentru îngrijri medicale. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.