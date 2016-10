O sedinta furtunoasa a Consiliului Local Bacau

Sedinta ordinara a Consiliului Local, de luni, 31 octombrie, a debutat cu un moment emotionat: acordarea titlului de cetatean de onoare al municipiului Bacau post-morten aviatorului bacauan Voicu Socâe. A fost pilot de elicoptere la Baza 95 Aeriana Bacau, dupa care a optat pentru operatiunile de salvare, in cadrul carora a acumulat nenumarate misiuni si peste 1300 de ore de zbor.

La numai 36 de ani, pe 2 iunie 2016, pilotul bacauan a plecat in ultima sa misiune de salvare, din care insa nu s-a mai intors. Consilierii locali au tinut un moment de reculegere in memoria acestuia, iar primarul Cosmin Necula i-a inmânat titlul sotiei lui Voicu Socâe, prezenta la sedinta impreuna cu fiul sau.

La al doilea punct al dezbaterilor s-a pus problema aprobarii colaborarii cu SC Dedeman SRL, in vederea construirii unui sens giratoriu pe strada Abatorului nr.5, acolo unde urmeaza ca societatea bacauana sa ridice un nou hypermarket de tip „Do it yourself”. La sedinta a fost prezent chiar Dragos Paval, unul dintre administratorii societatii, care a pledat pentru utilitatea ridicarii magazinului.

„Actualul magazin, de pe strada Republicii, este destul de departe de zonele locuite si, de aceea, mai greu accesibil. De aceea am considerat ca un nou magazin in apropierea zonelor urbane ar aduce beneficii tuturor. Va multumesc pentru votul favorabil”, a spus Dragos Paval, dupa ce proiectul sensului giratoriu a fost aprobat de toti cei 21 de consilieri.

Lipsa de proiecte

De la urmatorul punct, insa, in Consiliul Local a inceput furtuna. Subiectul care a aprins fitilul a fost executia bugetara, adica modul in care se cheltuiesc banii din bugetul local. Consilierul Cristian Ghinghes a acuzat faptul ca Primaria nu reuseste sa cheltuiasca banii alocati pentru investitii, iar primarul Cosmin Necula a recunoscut ca modul de gestionare a acestor fonduri a fost dezastruos, pâna acum.

„In sedinta CL din 31 august ati aprobat rectificari bugetare care insemnau si inceperea unor investitii. Din câteva zeci, majoritatea fiind pe drumuri, abia 4-5 au inceput pâna acum. M-am saturat sa aud doar scuze, sa aud doar de plimbat hârtii de colo-colo. Ii cer public domnului director Florin Mateuta sa isi dea demisia daca pâna la viitoarea sedinta nu prezinta un plan de executie bugetara, fiindca Directia de Drumuri a Primariei, pe care o conduce, nu misca nimic.

Problema noastra este ca nu avem proiecte. Au trecut doua luni de când am discutat despre demararea unor investitii si nu s-a urnit absolut nimic”, a spus, nervos, primarul Necula. Acesta a dat si exemple de proiecte propuse, dar neincepute: reabilitarea strazilor Brândusei si Aeroportului, necesare mai ales pentru ca ar stimula activitatea unor agenti economici din zona.

Primarul a anuntat ca in viitorul apropiat va aparea in peisajul bacauan o societate comerciala de servicii publice, care sa preia sarcinile de la actualele directii din Primarie, puse sa isi gaseasca alte atributii. Consilierul local Elena Cosma (PSRO) a mers mai departe si a cerut demisia tuturor directorilor din Primarie care nu pot face fata cerintelor. Cu toate discutiile, executia bugetara pe trimestrul III a fost aprobata de consilierii locali, cu 20 de voturi pro si o abtinere, a consilierului Ghinghes.

Se dubleaza tariful pentru depozitatea deseurilor

O veste proasta, dar ambalata in vorbe frumoase de catre autoritatile locale, este cresterea de mai mult de doua ori a tarifului pentru evacuarea/depozitarea deseurilor la Celula II a gropii de gunoi a judetului. In anul 2015, municipalitatea a cheltuit peste 15 milioane de lei cu aceasta operatiune, adica 24 de lei pe tona. Ei bine, prin hotarârea aprobata ieri, tariful acesta urca la aproape 54 de lei/tona, tarif care va fi aplicat la Celula II de depozitare. In acest moment, gunoiul bacauanilor ajunge inca in Celula I, care insa este aproape plina si va trebui inchisa probabil in luna februarie 2017.

Inchiderea si ecologizarea presupun alte cheltuieli, care se cifreaza undeva intre 500.000 si 1.000.000 de euro. Deocamdata, cifrele exacte nu se cunosc, dar un studiu trebuie facut si banii alocati. A pledat asupra necesitatii cresterii tarifului directorul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Salubritate Bacau (ADIS), Bogdan Seto. „Cresterea tarifului este vestea cea mai putin proasta, pentru ca Guvernul a decis ca de la 1 ianuarie sa taxeze suplimentar fiecare tona de gunoi cu inca 80 de lei. Oricum, preturile practicate pâna acum au fost stabilite arbitrar, fara o nota de fundamentare. Ne-am bucurat ca avem preturi mici, dar acestea erau ireale. Si sa nu uitam ca tarifele au fost stabilite de Consiliul Judetean si aprobate de toate cele 92 de unitati teritorial administrative din judet.

A mai ramas Bacaul. In alte orase, tarifele ajung si la 120 de lei pe tona de deseuri evacuata si depozitata”, a spus directorul ADIS, sustinut si de consilierul Mircea Fechet, director adjunct al ADIS, precum si de primarul Necula. Acestia au precizat ca banii nu vor fi suportati direct din buzunarul bacauanului.

„A plati din bugetul local inseamna ca tot cetateanul plateste”, a replicat consilierul local Cornel Jitariu.

Primarul a anuntat si faptul ca se cauta un nou operator de salubritate pentru municipiul Bacau, pentru ca actualele servicii prestate de catre firma SOMA nu ar fi de calitate, pornind de la lipsa unei verificari a traseului masinilor de gunoi prin intermediul aparaturii GPS si pâna la modelul efectiv de colectare a gunoiului de la pubelele.

Detaliile legate insa de costurile efective suportate de cetatean sau de modul in care poate fi schimbat operatorul de salubritate nu sunt deocamdata cunoscute, urmând sa fie stabilite intr-un viitor incert. Contactat telefonic, Constantin Sosu, administratorul societatii SOMA, a spus ca deocamdata nu se poate pune problema schimbarii:

„Contractul cu municipalitatea are o clauza care spune ca schimbarea operatorului se face prin organizarea unei licitatii. Nu e vina noastra ca Primaria nu a organizat pâna acum o licitatie. Daca o va organiza, avem incredere ca se vor respecta toate legile acestei tari. Contractul actual este valabil pâna in anul 2025”, a spus Constantin Sosu.