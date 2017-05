Onesti O ședință… “a comisiilor” de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O nouă ședință la Consiliul Local Onești se anunță pentru marți, 30 mai, de la ora 14. La această ședință consilierii locali decid asupra stabilirii modalității de gestiune și a delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Onești către RAJA Constanța. e asemenea, vor fi dezbătute și aprobate studiul de oportunitate, Contractul de delegare a gestiunii , lista bunurilor aferente și Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și canalizare iar printr-un alt proiect de hotărâre se va constitui o comisie pentru predarea infrastructurii tehnico – edilitare aferente acestui serviciu către RAJA Constanța. Este de menționat faptul că odată ce încetează contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare cu SC Domeniul Public și Privat SA Onești și constituirea comisiei de preluare a bunurilor încredințate, printr-un proiect de hotărâre al Consiliului Local … se mai constituie o comisie! Ea va monitoriza, va inventaria și va recepționa lucrările efectuate de SC RAJA Constanța la infrastructura tehnico – edilitară aferentă Serviciului public de alimentare cu apă curentă și de canalizare a municipiului Onești. Aprobarea unor modificări în structura bugetului local al municipiului și al Spitalului Municipal “Sfântul Ierarh Dr. Luca”, a Planului anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pentru acest an și modificarea unor lucruri la Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local alocate pentru activități non- profit de interes local sunt alte proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a acestei ședințe de la Consiliul Local Onești. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.