O seară la operă prin ochii artiștilor și ai realiștilor

Profesoarele Daniela Birzu de la Colegiul National de Arta ”George Apostu” si Mihaela Savin de la Colegiul National ”Ferdinand I” continua seria proiectelor educative comune dintre clasele pe care le conduc, respectiv a X-a A (muzica si coregrafie) si a X-a E ( mate-info), cu o seara la opera.

Astfel, elevii celor doua clase, coordonati de cele doua diriginte, Daniela Birzu si Mihaela Savin, insotiti de profesorii: Violeta Ursinschi si Laura Gvrilita de la Ferdinand I, Alida Isaic, Cristina Popa si Andrei Ciobanu de la Arte, au mers la Opera Nationala Romana Iasi si au vizionat opera ”Lucia di Lammermoor” de Gaetano Donizetti, in regia lui Andrei Serban.

Desi Lucia nu este o opera romantica, sentimentala, dulceaga, foarte cantabila, ci o opera cu un subiect violent, punerea in scena, cu accente moderne, puternice, a trezit curiozitatea spectatorilor de toate varstele, iar elevii au ramas foarte impresionati de spectacol, in ansamblul sau!

Muzica, foarte frumoasa, traita de catre cantareti pe scena atat de total, incat creeaza un soc, adauga operei valente noi, nedescoperite inainte.

In rolul preotului Raimondo si-a facut debutul talentatul bariton Daniel Mateianu, absolvent in 2005, al Liceului de Arta ”George Apostu”!

Profesoara Daniela Birzu s-a aratat foarte impresionata de grandoarea spectacolului, de impactul pe care acesta l-a avut asupra elevilor si in special de faptul ca a fost prezenta la debutul fostului elev Daniel Mateianu: ” Sunt fericita ca s-a intamplat sa asist la debutul dragului meu elev Daniel Mateianu, un elev care ne-a adus mari satisfactii, fiind an de an olimpic national la canto clasic si care a avut o evolutie atat de frumoasa de-a lungul timpului!

Spectacolul este grandios, totul concurand la realizarea unei atmosfere impresionate: orchestra, corul, actorii-cantareti, punerea in scena ne-au oferit o capodopera a genului!

Consider ca astfel de proiecte, ce depasesc perimetrul scolii, sunt extrem de benefice pentru elevi, ei fiind pusi in situatia de a interfera si de a schimba impresii, cu atat mai mult cu cat provin din licee diferite ca profil si orientare!”

De asemenea, profesoara Mihaela Savin s-a aratat marcata de complexitatea operei, spunand ca ” a oferit posibilitatea elevilor de a vedea o versiune reinterpretata a Luciei, o opera in trei acte de o profunzime spirituala deosebita, acestia putandu-se considera niste privilegiati!”

