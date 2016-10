Garnizoana Bacau organoizeaza in perioada 20-25 octombrie, o serie de activitati de promovare a imaginii Armatei României. In cadrul programului „Ziua Armatei României in scoli”, pe 20 octombrie, militarii vor vizita elevii de la Colegiul National Pedagogic „Stefan cel Mare” Bacau, iar pe 21 octombrie, vor avea o intâlnire similara la Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII „Spiru Haret” Bacau.

„Militarii le vor impartasi tinerilor experiente personale din misiunile internationale si le vor vorbi elevilor despre locul si rolul fiecarei categorii de forte in Armata României. Totodata, reprezentantii Birourilor de Informare Recrutare le vor prezenta elevilor avantajele alegerii unei cariere militare”, declara lt. Adrian Cocea, ofiter de relatii publice la Baza 95 Aeriana Bacau

Pe 21 octombrie, incepând cu ora 11.00, Cercul Militar Bacau, va gazdui un simpozion dedicat Zilei Armatei României. Evenimentul este organizat in colaborare cu Asociatia Nationala a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere „Nicolae Sova”, filiala Bacau si Asociatia Nationala Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Bacau. Incununarea acestor evenimente va fi EXPO MILITAR 2016, deschis in perioada 21-23 octombrie, la Centrul de Afaceri si Expozitii „Mircea Cancicov”.

„La CAEx va fi expusa tehnica militara si echipament individual din dotarea institutiilor din cadrul Sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala. Vizitatorii vor putea asista la exercitii demonstrative privind interventia integrata a structurilor de ordine publica, antiteroriste si pentru situatii de urgenta”, precizeaza lt. Adrian Cocea

Eroii neamului nu vor fi uitati, drept pentru care, pe 25 octombrie, incepând cu ora 12.00, la Cimitirul Central din Bacau, va avea loc un ceremonial militar si religios, cu depuneri de coroane si jerbe de flori, iar in incheiere, garda de onoare va defila pe acordurile muzicii militare a Garnizoanei Bacau.