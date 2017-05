Educatie O săptămână cu totul altfel la Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” Sascut de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Săptămâna 15-19 mai a reprezentat pentru elevii și cadrele didactice ale Liceului Tehnologic „Jacques M. Elias” din Sascut o săptămână cu totul altfel. Elevi, cadre didactice, părinți, comunitate locală și-au dat mâna și au depus toate eforturile pentru realizarea activităților programate în cadrul „Zilelor porților deschise”, ediția I. După ani de zbatere în necunoscut, liceul cu profil unic în județul Bacău și zonele limitrofe – tehnician veterinar și tehnician agricol – începe să își facă numele cunoscut, prin activitățile realizate de către și pentru elevii actuali, și mai ales pentru cei care ne vor păși porțile din toamnă. Aproximativ 100 de elevi din comuna Sascut și din comunele învecinate au trecut pragul liceului nostru, bucurându-se împreună cu actualii elevi de activitățile oferite de aceștia și împărtășindu-și din experiență. Aflate la ediția I, din inițiativa conducerii școlii și cu sprijinul cadrelor didactice și al elevilor, “Zilele porților deschise” au reunit numeroase activități, dintre care s-au evidențiat: – ziua medicului veterinar – activități practice specifice profilului, realizate împreună cu elevii școlilor gimnaziale din comunele Sascut, Pânceşti, Corbasca şi Tătărăşti – proiectul „O șansă la învățământul superior pentru elevii din Sascut”, în parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie – activități de prevenire a traficului de persoane și a consumului de droguri, în parteneriat cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Bacău, activități la care au participat elevi ai școlilor gimnaziale Valea-Seacă și Răcăciuni – drepturile consumatorului – activitate interactivă împreună cu elevii școlilor gimnaziale din comunele Pâncești, Corbasca și Tătărăști, – excursie tematică „În țara Bârsei”, cu aplicații culturale și geografice – activități de educaţie împotriva violenţei, realizată în parteneriat cu CJRAE Bacău, constând în dezbateri şi completare de chestionare specifice – lecție interactivă „Modalități de comunicare”, împreună cu elevi ai școlilor gimnaziale din Comunele Orbeni și Parava – atelier interactiv tehnică macrameu (arta nodurilor împletite), obiecte decorative artizanale, realizate din hârtie, metal şi alte materiale, împreună cu elevi ai școlilor din Căiuți, Coțofănești și Urechești – campionatul de fotbal „Cupa Elias” Musafirii au asistat la piese de teatru și momente folclorice susținute de către elevii liceului, și și-au dat mâna în cântec, joc și voie bună, după ce au vizitat clădirile liceului și au cunoscut condițiile de studiu și de cazare oferite de liceul nostru. De menționat activitatea școlară și extrașcolară bogată a elevilor Liceului Tehnologic „Jacques M. Elias” Sascut: participarea la faza județeană a concursului „Tineri în pădurile Europei”, a Olimpiadei de dezbateri și gândire critică „Tinerii dezbat”, a concursului de limbă engleză „Speak Out”, a concursului de matematică aplicată „Adolf Haimovici”, participarea la concursul național „Descoperă monumente românești”, la Concursul național ,,Alege! Este dreptul tău!, organizat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice., etc. Ne lăudăm, de asemenea, cu rezultate foarte bune la faza județeană a olimpiadei aria curriculară „Tehnologii”, prin calificarea la faza națională pentru calificarea profesională „Tehnician veterinar” la clasele a-XI-a și a-XII-a. Unul din motivele noastre de mândrie îl reprezintă rezultatele obținute de eleva noastră Ferenț Beatrice, la diferite concursuri și competiții sportive lupte libere: locul I la Turneul International Victory Cup, categoria 46 de kg., Izmir – Turcia, locul I la balcaniada din Bursa – Turcia, locul I la Turneul internațional de lupte pentru cadeți și juniori de la București. Beatrice Ferenț este componentă a lotului național de lupte, și este susținută în cariera ei atât de cadrele didactice, cât și de Consiliul Local Sascut. „Cu adevărat o săptămână bogată în activități și o școală cu totul altfel, „Zilele Porților deschise” au reprezentat pentru liceul nostru o rampă de lansare a ofertei educaționale și de popularizare a activităților desfășurate cu elevii noștri. Pentru anul școlar 2017-2018 ne-am propus înființarea unei clase de învățământ dual, fiind singura unitate școlară din județ care oferă școlarizare pentru acest tip de învățământ, în cadrul căruia se pot școlariza persoane de până la 26 de ani, care au absolvit cel puțin clasa a-VIII-a. Avantajele acestui tip de învățământ sunt reprezentate de bursa de 200 de lei oferită de către minister, dar și de suplimentarea acesteia cu bursa oferită de către agentul economic, practica de specialitate asigurată de către agentul economic în atelierele proprii, ore de conducere a automobilului și a tractorului, asigurate de persoane autorizate, și cel mai important, locul de muncă asigurat de către agentul economic S.C. EURORIN SRL și SC INTERAGROALIMENT SRL pe baza contractului individual, semnat la începutul clasei a-IX-a. Liceul nostru s-a bucurat de sprijinul susținut al Consiliului Local Sascut, care s-a preocupat de asigurarea participării în condiții optime a elevilor la activitățile școlare și extrașcolare organizate și de recompensarea eforturilor elevilor în a ne promova imaginea. Activitățile dedicate „Zilelor porților deschise” s-au dovedit a fi un bun prilej de orientare pentru o posibilă carieră în domeniul agricol și veterinar, care ar putea debuta la sfârșitul clasei a-VIII-a cu înscrierea la liceul nostru.” Director, Prof. Paris Alin-Mihai 1 of 6 31 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.