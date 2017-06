Contrasens O poveste despre manipulare de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Anul trecut, fotografia unui copil din orașul sirian Alep făcea istorie, fiind publicată în sute de ziare și site-uri de știri, bloguri, sau difuzată de televiziuni. „Aleppo boy”, cum a fost denumit băiețelul, a devenit, peste noapte, simbolul cruzimii războiului, mai ales al cruzimii forțelor guvernamentale care-ni se spunea-bombardau populația civilă din Alep, oraș aflat sub controlul rebelilor din așa-zisa „opoziție moderată”. Fotografia a fost promovată agresiv de presa occidentală la numai câteva zile după apariția unui videoclip tulburător, în care un copil de zece ani era decapitat de câțiva rebeli „moderați” din Alep. Rezultatul a fost că imaginile cu copilul ucis cu cruzime de rebeli a fost uitat, în vreme ce toată lumea deplângea soarta băiețelului rănit de bombardament. Șefa corespondenților internaționali de la CNN, Christiane Amanpour, a avut chiar un moment bine regizat în care, în timpul unui interviu cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, i-a pus fotografia băiețelului în față și l-a întrebat de ce sprijină Moscova forțele siriene care măcelăresc copii. Timpul a trecut, orașul Alep a fost eliberat de forțele guvernamentale iar adevărata poveste a fotografiei a ieșit la iveală. Newsweek scrie că tatăl băiatului a declarat că opoziția a folosit imaginile copilului în scopuri propagandistice. Mai mult, i s-ar fi oferit sume de bani pentru a face declarații critice la adresa regimului de la Damasc dar a refuzat, în ciuda presiunilor puternice la care a fost supus. Un jurnalist sirian, Khaled Iskef, spune chiar că băiețelul din poză-Omran Daqneesh-a fost al doilea copil fotografiat după acel bombardament dar primul nu li s-a părut destul de fotogenic celor care s-au ocupat de înscenare. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.