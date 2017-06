Editorial O poveste de succes de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În documentările mele din ultimele luni prin comunele judeţului, mai ales în cele de pe văile Berheciului şi Zeletinului, interlocutorii mei mi-au vorbit de colaborarea benefică cu Fundaţia pentru Sprijin Comunitar Bacău. Împreună, specialişti, voluntari şi administraţiile locale au aplicat şi aplică cu succes proiecte şi programe din domenii diverse, care se adresează categoriilor dezavantajate, bătrâni, bolnavi, copii provenind din familii sărace, comunităţi izolate, persoane cu dizabilităţi. Anul acesta, în iunie, se împlinesc 20 de ani, de când FSC derulează programe umanitare, a pregătit personal, a atras voluntari (o noutate pentru Bacău în acei ani de început), pentru îngrijire la domiciliu a persoanelor în vârstă, bolnave, de educaţie sanitară, a amenajat centre educative de zi pentru copii, dotate cu tehnologie modernă etc., astfel că mii de copii şi persoane în vârstă au beneficiat de aceste servicii. Specialiştii de la FSC sunt, îmi spunea un primar dintr-o comună, mamă, tată, bunic, avocat, asistent medical, educator, curier; de toate, ca pe front. Prin programele proprii, prin colaborări cu alte ONG-uri, cu sprijinul unor sponsori, dar mai ales prin parteneriate cu organizaţii similare din ţări europene, FSC reuşeşte, cu profesioalism, cu dăruire şi dragoste, să aline suferinţa, să aducă un strop de bucurie, ceea ce nu-i puţin lucru într-o ţară care nu reuşeşte să-şi trateze în mod egal cetăţenii. Acum, la 20 de ani de la înfiinţare, aceşti oameni minunaţi ai FSC merită o strângere de mână, un zâmbet şi o floare, pentru sacrificiul şi dăruirea lor necondiţionată. 0 SHARES Share Tweet

