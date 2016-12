O picatura de normalitate

Patronul firmei care a realizat groapa in care a murit politistul care insotea masina ministrului Oprea a fost chemat la DNA ca suspect. Este, probabil, pentru prima data când se petrece ceva normal in acest caz, care a fost speculat politic pâna acum.

Ca sa fie clar: consider ca Oprea si alte persoane de genul sau nu au ce cauta in viata politica si ca iesirea acestora din scena nu poate sa faca decât bine sistemului nostru politic. Dar, detoxificarea esichierului politic trebuie sa se faca in mod natural, democratic si legal. Or, ceea ce s-a intâmplat in cazul Oprea nu a fost nici democratic si nici legal.

Multa lume considera ca nu conteaza mijloacele, conteaza numai rezultatul si ca daca Al Capone nu a putut fi condamnat pentru crime, este bine ca a fost condamnat pentru evaziune fiscala. Cu tot respectul, asta nu este Justitie. Daca nu poti condamna un om cu probe obtinute legal, in cazul unui proces corect si te folosesti de marturii false, inscenari sau interceptari trunchiate, ceea ce rezulta nu are nici o legatura cu Justitia.

Ceea ce e mai interesant, este ca patronul respectiv a declarat ca o parte din vina o are si politistul, pentru ca nu a fost atent. Va mai amintiti ce s-a intâmplat atunci când Oprea a spus acelasi lucru? Ce urlete si vaiete in „societatea civila”?

Ceea ce trebuie sa intelegem este ca anumite evenimente nu sunt intâmplatoare; anumite declaratii, interpretari, luari de pozitie sunt pritocite in anumite „laboratoare”, unele ale unor firme de PR, altele ale unor servicii.

Se observa foarte usor ca atâta vreme cât Oprea a folosit anumitor cauze, el a nu a fost deranjat. Când „interesul national” s-a modificat, sistemul l-a scuipat.

Putem extinde demonstratia mai departe si la alte persoane, din toate zonele spectrului politic. Atâta vreme cât mecanismul de fum si oglinzi functioneaza iar publicul va pune baza pe spectacolul care ii este livrat, vom continua sa asistam la show-uri de acest gen. Pentru ca, asta este, IQ-ul mediu este la un nivel suficient de scazut incât scenariul sa nu fie contestat si mesajul sa fie inghitit. Adica, crede românul in ierburi care vindeca un cancer sau ca Pamântul este plat, de ce nu ar crede ca Ciolos este fiul nelegitim al lui Soros?!