Cultura O picătură de nectar moldovenesc în oceanul vinului românesc de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vinul, suportul a ceea ce numim deseori voie bună, dar și al unor momente de inspirație mai ales pentru creatorii de toate genurile, dă naștere în aceste zile, printr-o nouă apariție editorială, la noi motive de dialog. Sâmbătă, 18 februarie, la Pensiunea Montana din Slănic Moldova are loc lansarea volumului „Vinul în viața omului”, o veritabilă antologie alcătuită de omul de afaceri dr. ing. Constantin Popa după ce și-a adăugat în „colecția” sa de titluri științifice și profesionale și pe acela de somelier. Pornind de la cuprinzătoarea sa lucrare de absolvire a cursului de somelieri predat anul trecut în Bacău de Sergiu Nedelea, unul dintre maeștrii somelăriei românești, Constantin Popa a compus, din capitole independente, dar adunate ca părți ale unui întreg, un interesant traseu prin lumea mirifică a vinului, materializat într-o carte apărută sub auspiciile Editurii Magic Print din Onești. A vrut – cum singur spune – să toarne „o picătură de nectar moldovenesc în oceanul vinului românesc”. Surpriza care îl așteaptă pe cititorul noului tom este însă copleșitoare: cartea este dedicată, cu generozitate și cu mult respect, celui care a fost supranumit „patriarhul” vinului românesc, academicianul Valeriu Cotea, vrâncean prin origine, ieșean prin destin, dar și unul dintre cei mai buni și mai sinceri prieteni ai băcăuanilor, între care s-a aflat de nenumărate ori. Cartea se deschide, astfel, cu discursul de recepție al profesorului Valeriu Cotea la Academia Română, un magistral excurs ștințific prin istoria vinului și a vinificației, al cărui titlu, „Vinul în existența umană”, a și inspirat titlul volum despre care vorbim. Ceea ce urmează, în carte, discursului academic sunt efectiv considerații personale, dar pertinente, ale unor specialiști în domeniul oenologiei și vinificației, povești ale unor întreprinzători care dau noi carate unui produs atât de nobil, însoțite și de vorbele de duh ale celor care au prețuit și vinul, dar și via și mai ales pe cei care le-au pus în valoare. Nu puteau lipsi din lista autorilor citați, dar nici din sumarul unor interesante interviuri numele lui Păstorel, ale lui Iancu Brezianu, Mihail Sadoveanu etc. Așa cum nu puteau lipsi mai mult sau mai puțin bătătoritele drumuri prin viile românești celebre. Din carte afli multe dspre vinurile pe care le-ai băut fără să faci cunoștință cu ele, despre cele care abia acum se nasc, despre oamenii care s-au dedicat lor și mai ales despre efectele benefice ale strugurilor și ale vinurilor. Cum nu putea lipsi nici tabloul despre ospitalitatea moldovenească pe care o găsești chiar în Slănicul Moldovei și chiar în pensiunea administrată de Constantin Popa, primul doctor în științele montanologiei din zona noastră și unul dintre cei mai importanți investitori în domeniul turismului (și nu numai), aplicantul a nu mai puțin de zece proiecte cu finanțare europeană.

Constantin Popa nu este, însă, nici la prima, nici la ultima sa carte. Acum mai are în pregătire un volum pe care îl va dedica unui eveniment important din viața școlii românești, revederea după 50 de ani de la absolvirea ultimului curs de numai 11 clase la Liceul „Al. Vlahuță” din Podu Turcului, al cărui elev a fost chiar autorul. Va fi pe 13 mai, în acest an. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Și la Hârja viața bate filmul Articolul următor „Vreau să aducem publicul la sală!”

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.