UPDATE: Persoana a fost găsită de către pompierii salvatori, la Mănăstirea Mușunoaiele din județul Vrancea. Aceasta a fost preluată de către echipajul de intervenție și transportată la Primăria Căiuți, unde a fost predată echipajelor de jandarmi și poliție. Știre inițială: Forțe de intervenție importante au fost mobilizate pentru căutarea unui bărbat, în vârstă de 24 de ani, care a anunțat prin 112 care s-a rătăcit în zona Pralea din comuna băcăuană Căiuți. În căutarea tânărului, intervin cinci pompieri militari, cu o autospecială de primă intervenție și comandă și un ATV Buggy, din cadrul Deșamentului de Pompieri Onești . De asemenea, la fața locului s-a deplasat și grupa operativă a inspectoratului formată din șapte pompieri salvatori. Întreaga misiune este coordonată și condusă direct din teren de către inspectorul șef al Inspectorarului pentru Situații de Urgență. Alături de pompierii salvatori militari la misiune participă și cinci jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău. 6 SHARES Share Tweet

