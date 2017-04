Contrasens O perdea de fum de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cine a pariat pe izbucnirea celui de-al treilea război mondial după ce SUA au bombardat Siria, a pierdut banii; în ciuda dramatismului cu care prezentatorii TV se chinuie să prezinte situația, nu a fost decât o altă perdea de fum menită să ascundă problemele cu care se confrunta președintele Trump. La aproape trei luni de la învestitură, președintele american are o situație grea la el acasă din cauza programului ambițios „America first” care încurcă socotelile corporațiilor transnaționale. Confruntat cu o presă ostilă care îi transforma orice cuvânt sau gest într-o altă dovadă de incompetență, Donald Trump l-a imitat pe Bill Clinton, care, prins cu pantalonii jos în cazul Monica Lewinsky, a decis bombardarea Serbiei pentru a deturna atenția publica de la scandalul sexual în care fusese implicat. Presa occidentală, mobilizată să prezinte așa-zisul atac cu arme chimice al Siriei, în ciuda absenței dovezilor, a salutat implicarea militară a SUA și cere mai mult. E destul de greu de crezut că Trump dorește să se implice mai mult în conflict, și, mai ales, să riște un conflict cu rușii în vreme ce Beijingul provoaca militar America în Marea Chinei de Sud. Cert este că atacul din Siria a dat apă la moara președintelui Putin, care risca să intre într-o perioada mai puțin norocoasă după atentatul de la Sankt Petersburg. Faptul că SUA au atacat militar Siria a confirmat retorica lui Putin că implicarea militară în Orient este nu doar necesară , ci este chiar vitală pentru Rusia, nevoită să lupte singura cu terorismul jihadist. Un nou mandat de președinte este asigurat pentru Putin. În ceea ce privește eficiența militara a atacului, problema este discutabilă. Presa occidentală făcea mișto că patru din cele 26 de rachete trase de flota rusească de la Marea Caspică nu și-au atins ținta și au căzut în Iran, în 2015. Însă, se relatează că din cele 59 de rachete trase de pe distrugătorul american, doar 23 și-au atins ținta, restul au căzut peste sate din provinciile Homs, Tartus și Latakia, omorând nouă civili, între care cinci copii. Cât despre distrugerile provocate bazei aeriene Al-Shayrat (care, atenție, nu este cea de pe care ar fi decolat avioanele acuzate că au atacat cu arme chimice un oraș ocupat de teroriști, ci este baza de pe care decolează avioanele care atacă ISIS), acestea nu au fost spectaculoase. Avioanele militare siriene au fost mutate imediat ce s-a aflat că americanii au atacat. În schimb, rachetele Tomahawk au distrus sistemul anti-aerian care a atacat avioanele israeliene ce bombardaseră pozițiile Hezbollah din Siria. 0 SHARES Share Tweet

