Contrasens O nouă Republică de Razvan Bibire Meciul încă se joacă. Miza o putem doar estima. Noi, cei mulți, și, teoretic, în măsură să decidem. Practic, deciziile le iau ei, cei care joacă meciul. Am văzut asta la nenumăratele serii de alegeri parlamentare și prezidențiale, la referendum, la deciziile Guvernului ori ale Parlamentului. Ne mințim că noi hotărâm prin reprezentanți, când, de fapt, reprezentanții sunt și ei teleghidați. Faptul că a căzut, momentan, Coldea, nu e nici o sfârâială; sistemul are posibilitatea să continuie. Probabil nici după ce o să cadă Kovesi nu vor fi probleme. Oricând se găsesc oameni care să preia conducerea, ghidonați din umbră de ceea ce în Turcia se numește „derin devlet" iar în engleză i se spune „deep state" – „statul profund", acel melanj dintre serviciile secrete, mafie, politicieni corupți și industriași. Doar ultraoptimiștii își mai imaginează astăzi că România mai este condusă de forțele politice românești. De ani de zile se văd semnalele, se vede cum viața politică românească a fost distrusă sub pretextul luptei anticorupție. Să nu ne ascundem după deget, inițiativa nu a venit din interior; mecanismul de destructurare a Statului a fost pus la punct cu ajutorul unor servicii străine. Am ajuns astăzi să nu mai avem om politic fără măcar un dosar penal, șantajabil din această cauză. Iar din acest motiv, nici o decizie nu mai este luată conform interesului național, ci doar în interesul grupului de interese din subteran. Partea cea mai delicată este că inclusiv presa a fost demantelată pentru a nu exista chiar nici o amenințare la adresa sistemului. Rar mai găsești un lider de opinie căruia să nu i se simtă epoleții după scriitură și logică. Întrebarea este simplă: ce mai poate face un stat care nu mai are o presa echidistantă, o Justiție independentă, care are sistemul politic profund viciat și șantajat? Faptul că Sebastian Ghiță a decis să vorbească nu e un simptom de însănătoșire; el nu e un anticorp creat de organism, ci e tot un virus care vrea doar să doboare virușii concurenți. Dar, cu ocazia asta vedem și noi gravitatea bolii care a cuprins organismul. Un lucru este clar: România are nevoie de o nouă republică. Aceasta trebuie să ofere garanții și mecanisme pentru separarea puterilor în stat, pentru controlul real al serviciilor secrete, care să nu mai poată permite utilizarea Justiției ca armă politică și care să garanteze existența unei prese făra ofițeri acoperiți.

