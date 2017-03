Educatie O nouă probă la Simulare. Matematica vs Istorie de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Elevii de clasa a VIII-a, dar și cei din clasele a XI-a și a XII-a, au susținut ieri o nouă probă la simularea examenelor naționale, respectiv proba scrisă la Matematică – la simularea Evaluării Naționale, proba scrisă tot la Matematică (profil real) sau proba scrisă la Istorie (profil uman) – la simularea Bacalaureatului. La fel ca la examenul real, elevii au intrat în clase până la ora 8.30, la ora 9.00 a început testarea, cei de gimnaziu au avut la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor, iar cei de liceu, trei ore. Dacă la Matematică participanții au avut de calculat, ca la orice astfel de testare ecuații, fracții, derivate etc, cerințe de geometrie și analiză (clasele mari), conform programei școlare parcurse până în acest moment la fiecare nivel de studiu, la Istorie subiectele au fost legate de realizarea unui eseu despre România și Europa în perioada contemporană (la clasa a XI-a) și de elaborarea unui eseu despre autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc între secolele IX și XVIII (la clasa a XII-a). Sunt înscriși la aceste simulări 6.321 de elevi de clasa a VIII-a, iar pentru bacalaureat, 4.476 elevi de clasa a XI-a și 4.513 de clasa a XII-a. Astăzi, 17 martie, doar elevii care sunt acum în clasa a XII-a vor susține simularea la cea de a treia probă a examenului de bacalaureat, respectiv cea de alegere în funcție de profil și specializare – Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Logică, argumentare şi comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie. Subiectele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, în mod similar cu modelele publicate pe subiecte.edu.ro. Rezultatele urmează să fie afișate în data de 31 martie. Notele obținute nu vor fi trecute în catalog, ci se vor discuta la clasă. 0 SHARES Share Tweet

