O noua lupta „in razboiul apei” de la Onesti

Prin includerea pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Onesti de marti 25 octombrie a Proiectului privind promovarea in instanta a unei actiuni pentru recuperarea cu titlu de despagubiri in urma folosirii fara aprobare si in mod gratuit a infrastructurii aferente serviciului de alimentare cu apa si canalizare, in „razboiul” dintre SC Apa Canal SA si Primaria municipiului de pe Trotus incepe o noua lupta.

Aceasta porneste de la faptul ca Tribunalul Bacau a dat o hotarâre asupra unui dosar judecat in instanta din anul 2013, in care este mentionat ca SC Apa Canal SA Onesti presteaza serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare fara a detine contractul de delegare a gestiunii serviciului public mentionat.

Mai mult de atât, in urma cu doi ani instanta a obligat societatea la plata unei sume de 444 378 lei, reprezentând contravaloarea veniturilor realizate prin utilizarea de catre aceasta firma a sistemului de apa si canalizare pentru perioada ianuarie 2009 – februarie 2014.

Acum actiunea se introduce in judecata pentru ca „SC Apa Canal desfasoara in continuare activitate de furnizare a apei potabile si de canalizare fara a detine o forma legala de incredintare a serviciului public de apa si canalizare” (dupa cum se arata in noul proiect de hotarâre adoptat de catre consilierii locali onesteni).

Totodata se cere si plata unei redevente pentru utilizarea infrastructurii aferente serviciului de alimentare cu apa si de canalizare de catre SC Apa Canal, pentru perioada martie 2014 si pâna la introducerea actiunii.

Mentionam ca in Consiliul Local Onesti s-a dat aviz favorabil acestui proiect de hotarâre, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Adoptarea proiectului a stârnit numeroase discutii, stiut fiind faptul ca acest municipiu se afla “pe lista” Companiei Regionale de Apa Bacau (CRAB), pentru oprirea furnizarii apei potabile in urmatoarele zile, din cauza datoriilor pe care le are de achitat SC Apa Canal SA Onesti. Primarul municipiului Onesti, Nicolae Gnatiuc a declarat la dezbaterea acestui proiect:

„Urmam o foaie de parcurs, pe care am gândit-o in urma cu o luna. Atât Primaria municipiului, cât si primarii din ultimii ani ai Onestiului au facut tot ce a fost posibil sa se rezolve aceasta problema. Nimeni nu este mai presus de lege, deciziile instantei trebuie respectate. Imi pare rau ca este si o abordare politica a litigiilor dintre Primaria, Consiliul Local Onesti si SC Apa Canal iar parlamentarii Onestiului ar trebui sa se implice in aceasta problema, nu sa arate cu degetul, de pe margine! SC Apa Canal din anul 2013 functioneaza ilegal, fara licenta de la ANRSC. Primaria Onesti nu are datorii la SC Apa Canal, care factureaza ilegal, nerespectând ultimul tarif stabilit de catre Consiliul Local!”

Pentru a elucida mai multe nuante ale acestei probleme Nicolae Gnatiuc a mai mentionat: „Primaria Onesti nu a contribuit in sens negativ la situatia in care se afla SC Apa Canal SA. In discutiile avute cu prefectul judetului Bacau, Ioan Ghica, s-a subliniat faptul ca in municipiul Onesti apa potabila nu poate fi oprita, SC Apa Canal trebuie ca sa livreze apa in regim de permanenta, fiind si o decizie in acest sens. CRAB are o relatie economica cu SC Apa Canal, o disputa pe care si-o vor rezolva, fiind proceduri ce isi pot urma cursul, pentru recuperarea datoriilor. Trebuie ca infrastructura aferenta serviciului de alimentare cu apa si de canalizare sa fie exploatata de catre municipalitate iar acest lucru cu cât e mai repede cu atât este mai bine!”

Dincolo de aceste declaratii ale primarului municipiului Onesti consilierul local Gheorghe Ene, PNL, a afirmat o parere ce poate fi luata in seama: „Calea justitiei nu cred ca va duce curând la rezolvarea acestei situatii. SC Apa Canal foloseste ceva ce apartine municipiului Onesti si acelasi complet de judecata a hotarât ca nu Primaria Onesti este proprietara retelei de apa si canalizare si nu trebuie ca sa evacuam SC Apa Canal! Nu trebuie abandonata calea dialogului si cred ca trebuie rezolvata si situatia ca la robinete avem o apa potabila galbena la primele ore ale diminetii, ce curge zdruncinând instalatia si care poate distruge o centrala termica de apartament!”