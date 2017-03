Sanatate O nouă criză de antihepatitic B? de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În momentul de faţă, la nivelul judeţului Bacău, stocuri problematice sunt la vaccinul antihepatitic B, care se administrează bebeluşilor imediat după naştere. Acesta lipseşte din întreaga ţară şi se pare că va mai dura până ce situaţia se va rezolva. La începutul acestei luni, în Bacău se mai aflau în stoc doar 80 de doze de vaccin antihepatitic B, dintre care 20 la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bacău şi 60 în maternităţile din judeţ (46 de doze la Maternitatea Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, 12 la Maternitatea Spitalului Oneşti şi 2 la Clinica Palade). Cum acesta nu mai este de găsit, DSP Bacău le recomandă părinţilor ca „pentru copiii născuţi din mame cunoscute a fi negative pentru antigenul HBs se va urma schema de vaccinare din calendar, respectiv, câte o doză de vaccin hexavalent la vârstele de 2, 4 şi 11 luni, fără a fi necesară recuperarea dozei de vaccin hepatitic B din maternitate”, spune Anda Dumitrescu, purtător de cuvânt la DSP Bacău. Pentru copiii născuţi din mame cunoscute a fi pozitive pentru antigenul HBs, vaccinarea se va face tot cu vaccin hexavalent, care conţine şi o tulpină împotriva acestui tip de hepatită şi care există în stoc, după următoarea schemă: la vârsta de 6 săptămâni – o doză, la 30 de zile după prima doză se administrează a doua doză, a treia doză se face la 30 de zile după a doua doză şi la vârsta de 11 luni se va face o doză rapel de vaccin hexavalent. 250 de copii nu au primit vaccinul la naștere La începutul lunii martie erau 250 de copii care nu au primit vaccinul antihepatitc B la naştere şi pentru aceştia se va respecta noua schemă de vaccinare prezentată anterior şi care a fost comunicată tuturor medicilor vaccinatori. Oficialii DSP Bacău mai spun că aceşti bebeluşi nu se consideră restanţieri, pentru că în cazul lor nu este necesară recuperarea dozei din maternitate. Se desfăşoară normal imunizarea copiilor cu vaccinul DTPa-VPI (diftero-tetano-pertussis acelular, poliomielitic inactivat), stocul acestuia fiind de 1.300 de doze la medicii de familie. La începutul acestei luni DSP Bacău a mai primit încă 2.000 de doze. Și vaccinarea împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei decurge bine, stocul de vaccin ROR fiind de 941 de doze. În ceea ce priveşte vaccinarea antigripală, doar câteva doze mai sunt disponibile. „De la demararea campaniei de vaccinare antigripală, au fost vaccinate un număr total de 12.994 de persoane. Numărul de doze de vaccin antigripal pentru sezonul 2016- 2017 primite de DSP Bacău a fost de 13.000 de doze”, a mai spus Dumitrescu. 0 SHARES Share Tweet

