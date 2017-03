Social O nouă cantină socială, în Bacău de Elena Tintaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter După câţiva ani buni de când Bacăul nu mai are o cantină socială propriu-zisă, beneficiarii primind pachete cu alimente de la Căminul pentru Persoane Vârstnice, în sfârşit, capitala judeţului va avea în curând o astfel de unitate. Înfiinţarea unei cantine sociale va fi prevăzută în bugetul pe anul 2017 iar amenajarea ei va fi posibilă într-un timp relativ scurt. În prezent, din municipiul Bacău numai 30 de familii au dreptul la produse alimentare care să le asigure hrana zilnică. La solicitarea lor, conducerea Direcției de Asistență Socială (DAS) Bacău a decis ca aceste familii să primească pachete cu alimente de bază, în loc de mâncare preparată, o dată la două săptămâni. Beneficiari sunt familiile care nu dispun de niciun venit. Ar mai putea fi şi altele, care au un anumit venit, dar ele ar trebui să suporte 30 la sută din costul alimentelor, ceea ce nu acceptă. Potrivit reglementărilor legale, familiile care pot fi înscrise la o cantină socială sunt cele care se încadrează în prevederile Legii 416/2002, a venitului minim garantat (ajutorul social). Iniţial, la intrarea în vigoare a legii, din municipiul Bacău au fost aproximativ 1.000 familii care s-au încadrat în prevederile actului normativ. Ulterior, criteriile stabilite de acordare a ajutorului social au fost mult mai restrictive, astfel că acum numărul beneficiarilor a scăzut la numai 150 familii. Este vorba, în primul rând, despre mame singure care au în întreţinere copii cu vârsta sub 7 ani şi pensionari cu venituri foarte mici, bolnavi şi neajutoraţi. Printre beneficiari mai sunt circa 10 persoane, apte de muncă. Acestea au obligaţia să presteze muncă în folosul comunităţii (72 ore, la activităţi din cadul Direcţiei de Spaţii Verzi) şi să dovedească periodic (o dată la trei luni) că sunt în evidenţa Agenţiei de Șomaj şi nu şi-au găsit un loc de muncă sau nu l-au refuzat. „Practic, proiectul vizează reabilitarea, în acest scop, a unui punct termic, care se pretează la o asemenea destinaţie. Capacitatea va fi pentru 50 de asistaţi. Avem în vedere satisfacerea anumitei nevoi de prestare de asemenea servicii sociale în municipiul Bacău.” Daniela Pozînărea, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială, din cadrul Primăriei Municipiului Bacău 0 SHARES Share Tweet

