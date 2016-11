O noua aventura marca UNICEF: Smiley s-a intâlnit cu pustii din Buhusi

In calitate de Ambasador National pentru UNICEF in România, Smiley s-a intâlnit, saptamâna aceasta, cu pustii de la Şcoala „Mihail Andrei” din Buhusi, care este inclusa in pachetul “Educatie Incluziva de Calitate”. Gazde i-au fost copiii de la clasa pregatitoare si de la clasa a II-a, impreuna cu care a cântat si a vorbit despre importanta educatiei. Vedeta a discutat, apoi, cu dascalii si cu parintii inclusi in cursul de educatie parentala.

“Experienta de ieri, de la Buhusi, a fost un adevarat roller coaster emotional pentru mine si toata echipa UNICEF. Am mers la doua scoli unde am cunoscut copii extrem de carismatici si inteligenti si profesori care foloseau jocul ca metoda de predare. Pentru câteva ore m-am intors la copilarie si am desenat cot la cot cu cei mici, am cântat, am spus poezii… mi-a placut! Am cunoscut si doua familii cu o situatie speciala si am inteles cât de important este parteneriatul dintre scoala, familie si comunitate pentru reusita copiilor in viata. Noi, toti care visam la o tara frumoasa, trebuie sa stim ca o putem avea doar daca toti copiii merg la scoala si invata la potentialul maxim!”, a declarat Smiley, Ambasador National pentru UNICEF in România.

Interventiile din cadrul pachetului “Educatie Incluziva de Calitate” vizeaza imbunatatirea capacitatii conducerii scolii si cadrelor didactice de a veni in sprijinul fiecarui copil in parte, potrivit nevoilor acestuia; imbunatatirea metodelor si instrumentelor didactice si a competentelor profesorilor; crearea de parteneriate cu familiile elevilor si dezvoltarea abilitatilor parentale; mobilizarea comunitatilor in sensul sustinerii educatiei; imbunatatirea abilitatilor non-cognitive si motivatiei copiilor; incurajarea diversitatii in rândul elevilor, indiferent de gen, etnie, religie, (diz)abilitate si statut socio-economic.

“Prin implementarea acestui pachet ne propunem ca fiecare copil sa se inscrie la scoala cât mai devreme, sa invete la potentialul sau maxim si sa fie pregatit pentru viata, pentru a reusi pe piata muncii si pentru a fi un cetatean activ, explica Raluca Dinu, expert comunicare UNICEF. Toate acestea prin dezvoltarea unui parteneriat intre scoala-familie-comunitate, pentru implicarea si sustinerea copiilor. Pachetul educational are caracter universal, toti elevii si toate scolile putând beneficia de interventiile respective, dar se adreseaza cu prioritate copiilor vulnerabili si scolilor defavorizate.”

UNICEF, impreuna cu autoritatile din judetul Bacau, testeaza pachetul “Educatie Incluziva de Calitate” in 45 de unitati scolare si structurile aferente, inclusiv gradinite, cu finantare din partea Granturilor Norvegiene, UNICEF si a sectorului privat. Peste 27.000 de copii din judet beneficiaza, azi, de sprijin in mod direct, peste 700 de cadre didactice sunt implicate, iar 5.000 de parinti au beneficiat deja de cursuri de educatie parentala.