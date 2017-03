Social O nouă avarie pe aducțiunea de la Valea Uzului de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O ramură a aducțiunii de la Valea Uzului a cedat luni dimineața, astfel că funrizarea apei a fost sistată total începând cu ora 10.15. Este vorba despre o avarie în compensatorul din intarea în Stația de Tratare Dărmănești-Cărăboaia. S-a oprit total alimentarea cu apă pentru localitățile Moinești, Comănești – cartiere, Dărmănești și ceilalți abonați de pe traseu – societăți comerciale, iar pentru localitățile Dofteana, Tîrgu Ocna, Pârgărești, Tîrgu Trotuș și Onești se va reduce debitul apei furnizate. Echipele CRAB lucrează la remedierea avariei, dar reprezentanții Companiei nu au furnizat un termen la care va fi reluară furnizarea apei. 10 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.