Parcul Trandafirilor a fost luat cu asalt, duminică la prânz, de copii, părinți, bunici, profesori. Cu toții au participat la diferite activități, work-shopuri și jocuri distractive, organizate cu ocazia deschiderii noului an școlar la Palatul Copiilor Bacău. „Deschiderea noului an la Palatul Copiilor este un prilej de sărbătoare pentru noi, un moment așteptat cu mult interes de toți elevii, dar și de părinții lor. Oferta noastră educațională este prezentată de copiii care activează în cadrul cercurilor de la Palat, printr-o frumoasă manifestare organizată de către profesorii de aici. Palatul Copiilor este o instituție ce oferă educație extracurriculară în mod gratuit tuturor copiilor școlari ai comunității noastre”, ne-a declarat prof. Nela Dumea, director al Palatului Copiilor Bacău. În acest an, instituția vine în întâmpinarea copiilor cu mai multe cursuri cultural-artistice, sportive și tehnico-aplicative, gândite astfel încât să incite pe fiecare participant: Artă textilă/ Design vestimentar (prof.ing. Emma Camelia Grecia), Artă decorativă/Iconografie (prof.dr. Cristian Bandi), Cultură și civilizație engleză (prof. Dana-Elena Huțanu), Dans modern (prof. Petrică Radu), Electrotehnică /Tehnoredactare pe calculator (prof. ing. Monica Bortoş/prof. ing. Vasile Ciprian Bejenaru), Pictură /desen (prof. Nicoleta Olaru), Educație rutieră /Karting (prof. ing. Eugen Diac), Handbal (prof. Radu Ghiciuşcă/prof. Elena Giorgiana Vântu), Informatică (prof. Monica Hurubaş), Judo (prof. Constantin Manole, prof. Dorin Mihail Cruceanu), Jurnalism (Redacție presă/Radio/TV) – prof. Laura Bibire (Huiban), Muzică populară (Canto, orgă) – prof. Mihai Bârjoveanu, Muzică ușoară & folk – prof. Claudiu Filip (Canto muzică uşoară / percuție) şi prof. Emil Iftimie (Chitară, pian), Pictură pe șevalet/Design de produs, Design grafic, Design ambiental (prof. dr. Dorel Făcăoaru), Protecția mediului/Ecologie (prof. dr. ing. Nela Dumea), Sanitarii pricepuți (prof. Laura Dumitru) și Teatru (actorie, regie) – prof. Geanina Elena Gugleș. Cursuri gratuite prin Palatul Copiilor sunt organizate și la Buhuși, Comănești, Moinești, Onești și Tg. Ocna. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.