O minciuna propagandista

De ani de zile, incepând din vremurile de trista amintire ale guvernarii Basescu/Boc, s-a inoculat ideea ca Statul român are prea multi angajati, ca bugetarii sufoca sectorul privat si, ca, oricum, angajatul de la stat nu face nimic, doar traieste pe seama bietului angajat din mediul privat. Nici actuala campanie electorala nu este scutita de aceasta imbecilitate, care este preluata ca port-stindard al luptei politice. De ce e o imbecilitate?

In primul rând pentru ca potrivit Eurostat, România are cei mai putini angajati la stat ca pondere in totalul populatiei din UE. De exemplu, in Suedia, ponderea personalului din administratie, aparare, educatie, sanatate si asistenta sociala este de 33,5% din totalul populatiei active, in vreme ce in tara noastra procentul este de numai 13,6%, cel mai mic din intreaga Uniune. Si Bulgaria ne depaseste la acest capitol. Dar România are o rata de administrare mai mica si decât Canada sau SUA, si chiar decât Tunisia sau Marocul.

Asadar, ideea ca avem prea multi bugetari este doar o minciuna politica, menita sa adune voturi, pe de o parte, si pe de alta parte, sa permita unora sa concedieze, când ajung la Putere, dusmanii din administratie pe motiv ca se fac restructurari.

Ce inseamna, insa, acest lucru? Inseamna ca sectorul bugetar are un deficit de personal ce determina oferirea de servicii de slaba calitate. Sa ne amintim de cozile de la administratiile financiare, de cozile de la policlinicile de stat, de la taxele si impozitele locale, de incetineala cu care se misca o hârtie in sistem, toate acestea cauzate de lipsa cronica de personal.

Nu in ultimul rând, mereu când se compara numarul angajatilor de la stat cu cel al angajatilor din sectorul privat se face aceeasi si aceeasi eroare generata de imposibilitatea colectarii de date reale: in vreme ce numarul bugetarilor este clar calculat, numarul angajatilor din sfera privata nu este stiut niciodata. Numarul oficial al angajatilor din sectorul privat este total diferit de cel real deoarece multi sunt platiti „la negru” pentru a se evita plata taxelor.