Prescolari si educatori. Elevi si invatatori. Si profesori. Personal didactic si nedidactic. O mie.

Ne-am strans aseara, 21.12.2016, la Teatrul de Vara ,,Radu Beligan”. Am sustinut un spectacol lung,frumos si muncit. Am demonstrat ca suntem o echipa ce stie sa cante, sa danseze, sa recite. Am fost frumosi, am fost originali, am fost aplaudati minute in sir.

Acum,in prag de vacanta,va dorim tuturor SARBATORI FERICITE!

Un An Nou plin cu de toate!

Antonie Iustin