O mie de cuvinte + un gând

Căutând prin cufere, albume de familie, generația Info apreciază astăzi, fără a mai duce arătătorul la buze, într-un touchscreen fără acumulatori, peticele ilustrate, numite fotografii. Nuduri de prunci între perne, părinți în atitudini solemne, bunici și străbunici în mândre costume populare și uniforme de război. Bucățile de carton îngălbenit, uneori filagranat, păstrează farmecul acelor timpuri uitate. Povești și trăiri care abia așteaptă a fi spuse. Poți numi fotografii imaginile păstrate în format electronic pe o dischetă, pe un disc zgâriat? Frumoasă inițiativa echipei Romeo Mărăndici de a face cunoscut, băcăuanilor, că avem și o zi, poate nu la fel de apreciată ca cea a Iei, o zi dedicată artei fotografice. Ziua de 11 ianuarie a fost declarată, prin Hotărârea de Guvern nr. 458/5 mai 2019, Ziua Artei Fotografice în România, 11 ianuarie fiind ziua de naștere a lui Carol Popp de Szathmary (1812-1887), recunoscut ca primul fotograf al României. Expoziția concurs anunțată și prin intermediul cotidianului Deșteptarea, ajunge astăzi la final. Mai pot fi depuse lucrări până la lăsarea întunericului. Va urma jurizarea. Miercuri, la ora 17.00, la vila Mărăndici vis-a-vis de Tribunalul Bacău, fotografiile vor fi prezentate publicului, într-o expoziție în aer liber, de o manieră inedită, când se vor acorda și premiile. Ca o dovadă că „o fotografie adevărată nu moare niciodată!", indiferent de vreme și de vremuri.

