Sport O medalie de aur și două de bronz la „europene" de Florin Stefanescu - La sfârșitul săptămânii trecute s-a disputat Campinatul European pentru Copii și Juniori de Vovinam (sport național în Vietnam și foarte popular în sud estul Asiei), la care au luat startul peste 300 de sportivi din 9 țări. La acest eveniment, Clubul Sportiv „Șoimul" Bacău a participat cu 3 sportivi, care au reușit să obțină tot atâtea medalii. Mihai Turcu a cucerit bronzul categoriei 44-48 kg (-13 ani) light-contact; Marian Hriban a reușit o clasare pe locul III, medaliat cu bronz la categoria 52-56 kg (-16 ani) light-contact, iar la categoria +72 kg (-18 ani), Alexandru Răduc s-a încununat cu titlul de campion European, cucerind medalia de aur. Cei trei sportive sunt pregătiți de antrenorul Sinodor Socea.

