Comunicat de presa - În noaptea dintre ani, la ora 02:34, Garda de Intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău a fost solicitată să intervină în localitatea Măgura pentru lichidarea unui incendiu produs la un autoturism. Imediat, la fața locului s-a deplasat un echipaj care a găsit un autoturism afectat de incendiu în proporție de 90%. Cel mai probabil incendiul izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric produs la instalația electrică a autoturismului.

