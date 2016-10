O masina a luat foc in Centrul Bacaului

In aceasta dimineata, in jurul orei 8.00, un autoturism Opel a luat foc in centrul Bacaului, pe strada Marasesti.

La volan se afla un tânar de 26 de ani, care s-a speriat când a vazut ca iese fum de sub capota, dar a apucat sa opreasca si sa iasa din masina.

A sunat la 112 iar la fata locului au ajuns pompierii de la Detasamentul Bacau care au lichidat incendiul in scurt timp. Flacarile au distrus insa componentele plastice ale motorului, bordul si tapiteria scaunelor din fata.

Militarii au stabilit, dupa primele verificari, ca cel mai probabil incendiul a izbucnit de la un scurtcircuit produs la un conductor electric defect sau neizolat corespunzator.

