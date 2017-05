UNICEF a organizat vineri, 26 mai, o conferință în care au fost prezentate rezultatele evaluării externe a proiectulului model „Servicii Comunitare pentru Copii”.



Au participat Rovana Plumb, ministrul pentru Fonduri Europene, Sandie Blanchet, reprezentantul UNICEF în România, Tove Bruvik Westberg, ambasadorului Regatului Norvegiei la București, Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău, reprezentanți ai partenerilor de la nivel central și local. Patru ministere, șapte instituții de la nivel județean, 38 de autorități locale și 45 de structuri școlare din județul Bacău, cu sprijinul UNICEF în România și cu fonduri oferite de Norvegia, prin Norway Grants, au demonstrat că se pot obține rezultate concrete pentru zeci de mii de copii și familiile lor, iar lecțiile învățate pot sprijini extinderea serviciilor integrate pentru toți cei patru milioane de copii din România și pentru familiile lor, arată Raluca Dinu Paicu, purtător de cuvând UNICEF. Iată câteva dintre rezultatele obținute: -19.000 de copii au fost identificați ca fiind vulnerabili și au beneficiat de servicii -45 școli și grădinițe au acum o mai mare capacitate de a oferi educație incluzivă de calitate pentru 22.000 elevi -1.400 de cadre didactice și-au dezvoltat competențele în materie de disciplinare pozitivă a copilului -5.000 de părinți au beneficiat de cursuri de educație parentală și pentru sănătate. „Fiecare copil are nevoie de servicii integrate de protecție, educație și sănătate pentru ca potențialul său să se dezvolte la maxim. Prin acest proiect demonstrăm că dacă aceste servicii sunt de calitate și disponibile la nivelul comunității, o serie de probleme pot fi prevenite cu costuri rezonabile și beneficii importante pentru copil, familie și comunitate. Ne dorim ca toți cei patru milioane de copii din România să beneficieze de servicii la nivelul comunității, iar lecțiile învățate din modelul de la Bacău pot sprijini acest demers”, a declarat Sandie Blanchet, Reprezentantul UNICEF în România. Proiectul model „Servicii Comunitare pentru Copii” include mai multe componente: Pachetul Minim de Servicii, Pachetul Educație Incluzivă de Calitate și campanii de informare, conștientizare și educare pentru copii și părinți deopotrivă. 17 SHARES Share Tweet

