Jumătate de secol ! Când a trecut? Cum au trecut noian de ani peste noi? Întrebări normale…..care au fost începuturile? Cine ne-au fost ctitorii? Cum s-au derulat lucrurile? Care ne-au fost realizările? Acești 50 de ani sunt filele unei cărți, unde ne putem citi trecutul, revăzându-ne copilăria, tinerețea, anii de muncă, pasiunea, succesele și eșecurile, visele, năzuințele, speranțele și cum s-au realizat ori s-au năruit….

Treptat ajungem în prezent și încercăm să ne prefigurăm viitorul…. Marele nostru nostru poet și filozof, Mihai Eminescu ne spunea….”Dacă vrem să ne cunoaștem viitorul, trebuie să ne cunoaștem trecutul”. Cui datorăm existența noastră? Cine ne-au fost eroii, ce au reprezentat ei? Existența noastră, rațiunea de a fi este o luptă permanentă pentru a reuși, o suită de încercări care dau sens și rost vieții tale! Dacă ai luptat și lași în urma ta ceva ce dăinuie, nu ai ce regreta. Când ai semănat, cât mai bine și mai adânc, poți fi liniștit și să cedezi locul altora care să-ți ducă mai departe crezul.

Așadar atenție la rădăcini și nu la roade, ele ne vor asigura puterea, forța și prestigiul și durabilitatea.

Această sărbătoare și aniversare se înscrie în eforturile ziarului nostru de a crea legătura între generații, de a citi și a ne aminti, a ne onora trecutul. Așadar istoria Sport Clubului, acum a secției de lupte greco-romane, doresc să nască clipe plăcute, să răscolească și stârnească atitudini, mândrie și respect. Şi acum la drum…. În anul 1967 a luat ființă secția de lupte Sport Club Bacău, cu sediul pe strada Eliberării, sub conducerea antrenorului Mircea Croitoru, care activa și la Clubul Militar ASA Bacău. În scurt timp micuța sală de aici s-a umplut de copii și tineri ce doreau să se inițieze în arta “trântelor”.

Anii 1968,1969,1970,1971 aveau să confirme pasiunea ctitorului, o serie de rezultate atrăgând atenția întregii țări.

În cartea “ 100 de anotimpuri” scrisă de Ștefan Olteanu cu ocazia împlinirii a 25 de ani a Sport Clubului Bacău (Dinamo Bacău), avându-l interlocutor pe antrenorul Ticu Grigorescu (azi antrenor emerit), consemna…

„Secţia de lupte a C.S. Dinamo Bacău a fost înființată la 2 februarie 1967. Principalul inițiator a fost antrenorul Mircea Croitoru, un pasionat specialist, recunoscut în țară, el însuși fost luptător în lotul național (la Brașov și Galați). La început alături de mine, primul său elev, mai erau vreo patru luptători: Constantin Fichitiu, Constantin Gabo, Traian Comănescu și Iordache Holca. După 3 luni au mai venit alți patru…Petrică Husaru, Mircea Hariga, Gheorghe Mocanu și Alexandru Olaru(trei dintre ei devenind antrenori ulterior și nu oricum…Husaru și Mocanu – antrenori emeriți, azi pensionari!)

După doar 7 luni de la înființare s-a creat o echipă puternică, ce reușea să dea “bătăi de cap” divizionarei A, ASA Bacău, numărul luptătorilor din secție creștea mereu”…(chiar atunci în 1969, 1970 profesorul Dorin Arădăvoaicei la “ Grupul Școlar Petrol-Chimie Letea, având elevi din toată țara și-a format echipa cu care participa la “naționalele școlare” unde în 1969 a devenit campioană la Turnu Măgurele, Bacău și Râmnicu Vâlcea, la trei ediții consecutive. Liderul categoriei 57 kg. , Ticu Grigorescu a încercat să împartă “sosirile” în patru etape și liderii acestora…Prima, enumerați mai sus cei 9 luptători! A doua etapă cu 7 luptători: Marcel Tudorache, Adrian Popa (———–la CS Dinamo București, multiplu campion național, participant la Jocurile Olimpice, Campinate Mondiale și Campionate Europene) Gheorghe Dospinescu, Mihai Bivolaru, Petre Budău, Gheorghe Cojocaru, Dorin Mocanu! A treia etapă, ar fi compusă din Victor Prentu și Romeo Tîmpescu (campioni naționali de juniori, primul campion național de seniori- “primul nostru campion”, ocupant al locului 4 la Campionatul Mondial de juniori de la Miami Beach din 1974.

Fiecare serie a avut un lider. Petre Husaru (a participat cu “Letea” prof. Dorin Arădăvoaicei, la ediția din 1968 de la Bacău, unde l-a învins în finală pe tulceanul Popovici, ajuns și el antrenor!) Adrian Popa (ulterior maistru emerit al sportului, profesor la Academia de Poliție București), internaționalul Victor Prentu și respectiv Romeo Tîmpescu. Garnitura cu care în 1975, anul împlinirii clubului a 25 de ani și a secției “8 ani” arăta astfel:

48 kg. (Petre Budău, Vasile Stan, Florin Danu); 52kg.( Constantin Turcu); 57 Kg. ( Viorel Munteanu, Nicolaie Dumitrache, Mihai Ciucheș, Tinel Frunză); 62 Kg. (Ion Gălățeanu); 60kg. (Viorel Butucaru și Ion Butucaru); 70Kg. (Marius Tîmpescu); 82 kg. (Petre Husaru și Romeo Tîmpescu); 90kg.(Gheorghe Mocanu); 100kg. (Florin Floreșteanu); 100 kg.(Alexandru Olaru și Dănuț Hâncu). Înaintea etapei din prima divizie de la Sinaia 1975 din iulie, Sport Club ocupa un onorant loc 6, urmând ca la etapele de la Bacău, Botoșani, Focșani să încerce atacarea podiumului! Speranțele în juniorii talentați : Ion Costan, Ion Gălățeanu, frații Butucaru, Mihai Ciucheș, Nicolaie Dumitrache, Victor Stan, Gheorghe Trofin, Gheorghe Gurin, Constantin Racu.

A urmat perioada 1975-1987( 12 ani) în care rezultatele au cam stagnat, apărând și alte secții în oraș: Letea, Aerostar, CSS, LPS, ASA fiind transferată la Buzău, unde s-a mutat și sediul “Armatei a- 2- a”. În această perioadă putem vorbi de frații Dumbravă, Iordache, Ciupercă… Urmează așadar, MIRACOLUL 1988-2008, care va surprinde întreaga suflare a luptelor greco-romane, unde discipolii mentorului Mircea Croitoru, în frunte cu Ion Butucaru, ajuns antrenorul lotului olimpic (Ticu Grigorescu, George Mocanu, Petre Husaru, Ion Șarban), toți antrenori emeriți, vor crea o adevărată școală condusă de profesorul emerit Dorin Arădăvoaicei!

Acest grup, foarte unit, sub bagheta managerului de excepție, a avut în spate pe președintele F.R.L. – Sergiu Sechelariu, pe 2 membrii ai biroului federal , profesorii, Dorin Arădăvoaicei și Ion Butucaru, o echipă de sponsori, cuceriți de rezultatele de excepție, credibilitatea și seriozitatea unei echipe greu de egalat!

A fost a doua putere în stat după Dinamo-București, liderul greco-romanelor în România de 25 de ani. 1 of 8 „Cred că drumul parcurs de această secție este un model de cum trebuie să evolueze o disciplină sportivă de-a lungul timpului, cu o dinamică controlată, cu o selecție continuă și adaptată noului, cu un progres de pregătire mereu îmbunătățit.

«Comoara» lăsată de ctitorul Mircea Croitoru a fost mereu îmbunătățită de generațiile care au urmat. Cuvântul de ordine a fost «tradiție, respect, onoare, muncă și competență.»

La mulți ani, Secției de Lupte care a scris istorie!”

Prof. Butucaru – fost coordonator al secţiei de lupte Sport Club Bacău și al Lotului Olimpic „Am fost la început sportiv, apoi antrenor, antrenor coordonator…..Mircea Croitoru mi-a stabilit «destinul»: luptele greco-romane. Noi toți îi suntem datori «mentorului» care ne-a deschis drumul spre afirmare, ne-a format ca oameni.

Vreau să mulțumesc tuturor, sportivi, antrenori, sponsori,medici și iubitori ai luptelor greco-romane, conducătorilor alături de care am făcut echipa!

La mulți ani, Sport Club Bacău !”

