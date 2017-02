Farmaciile Catena din Bacău au fost asaltate, ieri, 14 februarie, de Sf. Valentin – Ziua Îndrăgostiților, de clienți tineri sau la a doua ori a treia tinerețe, pentru că acestea au lansat campania „O inimă sănătoasă iubește mai mult!”. Tema din acest an a campaniei care la Catena are deja o tradiție de peste zece ani, a fost inspirată și de această dată de sloganul brandului „Catena, farmacia inimii!”. Amănunte despre această campanie am vrut să aflăm direct de la administratorul farmaciilor Catena din județele Bacău și Vrancea, Victor Șobea. Ne-am întâlnit la una dintre cele 13 farmacii Catena din Bacău (17 sunt în tot județul), deschisă chiar în centrul orașului. „Clienților care ne-au trecut pragul ieri – ne-a spus Victor Șobea – le-am oferit, gratuit ediția actualizată 2017 a broșurii «O inimă sănătoasă iubește mai mult! », în care sunt sfaturi utile celor cu probleme cardiace, le-am oferit carnete pentru monitorizarea tensiunii arteriale, în care se amintește că în farmaciile Catena se măsoară gratuit tensiunea arterială, dar și brelocuri antistres pentru inimă. Aceste inițiative se alătură, de fapt, altor campanii ale sistemului de farmacii Catena, prin care se pot cumpăra produse specifice afecțiunilor cardiace în sistemul «1+1», adică al doilea produs similar fiind oferit gratis (practiv cu o reducere de 50% a prețului). Alte produse pentru același tip de afecțiuni au 20% reducere la vânzare. În plus, gratuit, clienții au mai primit doze de săpun lichid cu diferite arome”. Clienții farmaciilor Catena au aflat de această inedită campanie încă de acum câteva zile, iar unii au venit de atunci să întrebe ce surprize le vor fi oferite. „Noi sprijinim clienții cardiaci, pe care deja îi cunoaștem personal, cu sfaturi utile, dar și cu oferte pe măsură – ne-a spus farmacista șef de schimb Doina Constantinovici. Venim în sprijinul combaterii sau al prevenției bolilor cardiace, pentru cei care nu au ajuns în faze grave. Avem o serie de pacienți cronici cu boli cardiace, care sunt clienți cunoscuți, pentru care pe lângă reducerile de preț pe cardurile de fidelitate Catena le mai oferim și unele cadouri. De Ziua Îndrăgostiților am subliniat încă o dată ideea de inimă sănătoasă și că în lanțul de farmacii Catena avem „Farmacia inimii”. 0 SHARES Share Tweet

