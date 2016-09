O gura de OXIGEN pentru cei prinsi in mrejele dependentei

* in Centrul rezidential „Oxigen”, de pe strada Depoului din Bacau, zeci de persoane din intreaga tara reusesc sa scape de bezna dependentei de alcool, droguri sau jocuri de noroc * directorul de program terapeutic al Centrului pentru sanatate Oxigen este preotul Liviu Burlacu, care isi dedica intreaga activitate salvarii celor aflati in mare dificultate

Dependenta de alcool, droguri sau de jocuri de noroc reprezinta una dintre cele mai intunecate laturi ale individului. Pe care unii refuza sa o recunoasca si se afunda in bezna, altii o recunosc deplin si incearca sa scape de ea, sa iasa la lumina, pentru a-si recapata respectul de sine si a reveni la o viata sociala normala.

Pentru asta este insa nevoie, pe lânga multa vointa, si de o mâna de ajutor. Pe care câtiva oameni dedicati din Bacau o intind fara rezerve si scot la liman oameni care la un moment dat au parut ca dispar in abisul dependentei. Minunea se intâmpla in centrele pentru tratamentul dependentei de alcool si alte droguri. Cel mai nou dintre acestea este Centrul „Oxigen”, infiintat de doua asociatii non profit: „Asociatia Sprijin in Dezalcoolizare” si “Asociatia Stop Drog”. Este un centru rezidential, de tip comunitate terapeutica, ce îsi propune recuperarea si reintegrarea sociala a persoanelor dependente de alcool, droguri si alte substante psihoactive.

Centrul implineste sase luni de la inaugurare si in acest rastimp i-au trecut pragul zeci de persoane in cautarea ajutorului. Persoane din medii si cu grade de educatie dintre cele mai diferite, pe care alcoolul i-a adus in situatia sa doarma prin boscheti, care din cauza dependentei au fost la un pas sa isi piarda familiile, statusul social, totul.

O investitie uimitoare

Situat pe strada Depoului la numarul 6, in zona Podului Margineni, Centrul Oxigen este in fapt un fel de pensiune, iar daca nu ai sti care ii este scopul real, poate ai dori bucuros sa iti petreci un timp de relaxare acolo. Te intâmpina linistea, curatenia, spatii generoase, decorate si mobilate cu foarte mult bun gust, camere confortabile, sala de mese moderna, o sala de relaxare cu largi canapele, televizor, mese de ping-pong, iar la mansarda o sala de fitness ampla, dotata excelent, cum nu sunt prea multe in Bacau.

Pe scurt, o investitie de circa o jumatate de milion de euro, fonduri europene.

Sufletul Centrului Oxigen, si totodata director de program al institutiei, este preotul Liviu Burlacu. L-am cunoscut cu mai mult timp in urma si am mai scris despre dumnealui in calitatea sa de director al Centrului „Izvorul Tamaduirii”, din cartierul Serbanesti, care functioneaza deja de sase ani si are acelasi scop ca si Centrul pentru sanatate „Oxigen”, numai ca este un centru de tratament ambulatoriu, de zi.

Acum conduce ambele centre in sensul programului terapeutic implementat si nu ar da un pas inapoi, chiar daca la sfârsitul fiecarei zile este istovit de toate lucrurile cu care se incarca. Este un fin psiholog, un om cu umor, plin de rabdare si cu o mare capacitate de a explica pe indelete celor carora li se adreseaza ce trebuie sa faca pentru a razbate la lumina.

Alaturi ii sta insa o echipa complexa, formata din trei psihologi, trei consilieri pe adictie, patru asistenti medicali pe diverse specializari, un instructor de fitness. Si nu in ultimul rând echipa administrativa coordonata de managerul Monica Cochior, cea care are grija ca totul sa functioneze fara cusur.



Conditii

Atunci când l-am vizitat, parintele Burlacu tocmai incheia programul de consiliere matinala cu persoanele cazate in Centru. Activitatea are loc intr-o sala placuta, inchisa doar cu draperii elegante, cu ferestre largi si decorata placut vederii. De jur imprejur stau beneficiarii serviciilor, iar in fata lor, parintele, care le vorbeste cu glas domol si le asculta pasurile in aceeasi masura in care isi ofera si sfaturile. La final, fiecare trece la programul obisnuit. Unii se retrag in camerele lor, altii merg la sala de fitness, ceilalti deruleaza treburi gospodaresti, conform unui program prestabilit.

De altfel, autogospodarirea este un element important din programul de terapie, pentru responsabilizarea celor internati. Toate acestea se fac in liniste, fara patimi, fara zbucium, ba dimpotriva, cu zâmbete si multa sinceritate din partea tuturor celor implicati. Si inca un lucru important: totul este confidential, atât identitatea beneficiarilor, cât si specificul problemelor care i-au adus la „Oxigen”.

Beneficiarii nu platesc nimic in ceea ce priveste programul terapeutic. Altfel spus, consilierea de adictie, psihoterapia, consilierea psihologica, sala de fitness, ergoterapia sunt sustinute financiar de cele doua asociatii care au fondat Centrul Oxigen. Pacientii suporta insa, sub forma de coparticipare, o taxa de 65 de lei pe zi, strict pentru masa si utilitati. Perioada minima recomandata de internare este de doua luni, dar variaza in functie de persoana, de cât de afectata este in urma consumului de alcool sau drog, in functie de capacitatile proprii de schimbare si nu in ultimul rând, de disponibilitatea de a ramâne in Centru, având in vedere ca unii lucreaza.

„Conditiile sederii in Centrul pentru sanatate Oxigen sunt libera alegere, prin recunoasterea dependentei si existentei unei motivatii pentru terapie, precum si acceptarea regulilor. Aici nu sunt lacate, nu sunt porti, dar totul este supravegheat cu camere de luat vederi si personal permanent. Abaterile de la regulament atrag 2-3 avertismente de culoare galbena, apoi avertismentul de culoare rosie, care inseamna excluderea din program. Asta inseamna ca persoana respectiva nu isi doreste cu adevarat o schimbare”, spune preotul Liviu Burlacu.

Programul Minessota

Cât de numerosi sunt cei care au probleme de adictie, dar mai ales au nevoie de ajutor? Preotul Burlacu spune ca nu exista timpul necesar pentru a rezolva toate problemele, desi disponibilitatea personalului din Centru este maxima. „Problemele sunt diverse, multiple si profunde. Si asta, pentru ca dependenta de alcool si drog este o boala bio-psiho-socio-spirituala, care afecteaza toate dimensiunile fiintei umane.

Abordarea programului Minessota este o abordare holistica si il priveste pe pacient, cât si pe familia sau apartinatorii acestuia. Deci, privim problema dependentei de alcool, droguri si alte dependente in mod global. Esecul in tratarea dependentelor in lume provine tocmai din faptul ca se procedeaza la o abordare unilaterala. Principiul dupa care noi functionam in programul Minessota este ca toate ne sunt ingaduite, dar nu toate ne sunt de folos (1 Corinteni 6 12). Nu apelam la vointa beneficiarului, pentru ca vointa unui dependent a devenit neputincioasa.

Noi apelam la bunavointa lui si dorinta de schimbare. Programul Minesssota (numit si „Programul celor 12 pasi”) este un program spiritual in esenta sa, desi foloseste psihoterapeuti, psihologi si consilieri de adictie. Si asta, pentru ca vointa este o chestiune spirituala. Nu am spus chestiune religioasa! Este spirituala asa cum sunt si mila, ura sau iubirea. Asadar, daca este o chestiune spirituala, atunci si boala dependentei de alcool si alte droguri va avea o rezolvare spirituala. Vointa nu tine de IQ, de muschi, de profesie, de religie, de sex”, explica preotul Burlacu.

Dintre dependentii de droguri, cele mai multe sunt cazurile adictiilor de etnobotanice, dar care au experimentat si heroina, marijuana si canabinoide. Lor li se alatura dependentii de jocuri de noroc, mai ales de „pacanele”, un adevarat flagel in intreaga tara, dat fiind ca sunt identificati peste 170.000 de astfel de dependenti, care ar fi in stare de orice sa faca rost de bani ca sa isi satisfaca placerea.

Cert este ca dependentii de alcool sunt cei mai receptivi la tratament si ies bine din programul de tratament, pentru ca vointa de a reveni la normalitate nu le este afectata ca la consumatorii de droguri. Sansele de reusita in urma parcurgerii intregului program, conform statisticilor, sunt foarte ridicate, la circa 70-80%, daca ulterior se foloseste resursa comunitara, adica participarea la grupurile de suport: AA (alcoolicii anonimi), NA (narcoticii anonimi) sau GA (gamblerii anonimi). Se lucreaza mult in Centrele „Oxigen” si „Izvorul Tamaduirii” pentru dobândirea unei abstinente durabile in prima faza, pentru ca dupa un an persoana ce a parcurs programul terapeutic si a participat la grupurile de suport sa intre intr-o abstinenta senina, ceea ce in termenii larg acceptati inseamna vindecare.

Cine sunt beneficiarii Centrului „Oxigen”



Pare dificil sa reusesti, ca simplu om din exterior, sa deschizi sufletul unui beneficiar al Centrului „Oxigen”. Aceasta si din cauza regulii stricte a confidentialitatii. Dar se poate afla macar faptul ca in Centru sunt internati oameni din toata tara, de toate vârstele, din absolut toate categoriile sociale.

Municipiul Bacau este singurul oras din tara in care exista toate formele de interventie prin care dependentii primesc ajutor: ambulatoriu (Centrul „Izvorul Tamaduirii”), clinica (Centrul „Oxigen”) si grupuri de suport (la Centrele mentionate si la Asociatia „Betania”).

A mentine in cele mai bune conditii de functionare un adevarat hotel in care sunt cazati permanent 30 de oameni si lucreaza multi altii necesita, fara indoiala, un suport logistic solid. De acest lucru se ocupa managerul Monica Cochior. „Am invatat din experienta, din greseli, si ne-am perfectionat continuu. Acum lucrurile par un pic mai simple decât la inceput, pentru ca le putem anticipa. Activitatea noastra este complexa, include cautarea de noi surse de finantare atât de la sponsori locali, cât si accesarea de noi fonduri pentru sustinerea activitatii centrului. De asemenea, am in sarcina preluarea cererilor de internare si programare a pacientilor in functie de disponibilitatea locurilor”, a declarat Monica Cochior, managerul Centrului pentru sanatate „Oxigen”.

Nevoia de sprijin financiar Centrul „Oxigen” face cu adevarat minuni in privinta dependentelor, dar pentru buna sa functionare este nevoie de cheltuieli importante. Este vorba despre plata facturilor la curent electric, apa, gaz metan, cheltuieli care tin de retribuirea personalului prezent zi si noapte la datorie. De aceea, orice sprijin din partea unor eventuali sponsori, orice donatie, ar fi binevenite. „Foarte putini oameni sunt sensibili când aud de aceasta boala a dependentei de alcool si droguri. In general oamenii sunt sensibili când aud de bâtrâni, de copii, dar de multe ori copiii sufera din cauza dependentelor de alcool. Daca tratezi un dependent de alcool, automat intervii si asupra copilului sau batrânului caruia alcoolicul ii ia banii de la gura ca sa ii bea. Fiindca nu se intelege bine acest lucru, putini sunt sponsorii care ne sustin in activitate si pe care i-am mentionat pe site-ul nostru www.centruloxigen.ro. Cert este, insa, ca nevoie de sprijin este si in acest domeniu”, spune preotul Liviu Burlacu.

„Sunt sase luni de când Centrul «Oxigen» s-a deschis si functioneaza la capacitate maxima, adica pâna in 30 de locuri. Centrul se ocupa cu tratamentul dependentei de alcool, drog, jocuri de noroc, in regim rezidential, tip comunitate terapeutica, de clinica, cu internarea si cu asigurarea asistentei medicale, ergoterapie, sala de fitness, forta, sala de relaxare. Ofera servicii pentru toate categoriile sociale, profesionale, indiferent de sex, religie, rasa, nationalitate.” – preotul Liviu Burlacu

Metode de contact: www.centruloxigen.ro Director de program: pr. Liviu Burlacu

pr_liviu.burlacu@yahoo.com

tel A40 744 156 183 Secretariat

centruloxigen@yahoo.com

tel/fax A40 334 105 797

tel A40 755 855 397