Contrasens O grevă a foamei pentru Occident de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O știre pe care nu am văzut-o prin presa romanească este cea despre recenta grevă a foamei din închisorile israeliene, prin care prizonierii de origine palestiniană au protestat față de încălcarea drepturilor. Sute de prizonieri au refuzat hrana timp de 40 de zile și au încetat protestul numai după ce problema a fost negociată cu ajutorul Statelor Unite, cărora Autoritatea Palestiniană le-a cerut ajutorul. În fond, ce doreau greviștii? Accesul la telefoane, mai multe vizite în familie, îmbunătățirea îngrijirii medicale și încetarea pedepselor cu izolația solitară. Deocamdată, protestul a reușit să determine autoritățile israeliene să permită două vizite din partea familiei în fiecare lună, în loc de una singură ca până acum. Deși problema este una, să zicem socială, autoritățile israeliene o tratează în cheie politică și acesta pare să fie și motivul pentru care nu au fost de acord să accepte mai multe dintre solicitările palestinienilor. Iar palestinienii, deși au demonstrat o disciplină extraordinară, nu mai aveau posibilitatea de a prelungi protestul fără a-și pune viața în pericol. Deja 182 de deținuți au fost transportați la spital pentru consultații, trei dintre aceștia fiind internați în stare gravă. Dar problema rămâne. Precum și tratarea ei în cheie politică. Pentru că supraviețuirea guvernului de dreapta depinde de menținerea unei stări conflictuale între israelieni și palestinieni; în cazul în care autoritățile ar accepta solicitările palestiniene și-ar pierde autoritatea față de grupările extremiste care-l sprijină și care cer măsuri tot mai dure contra palestinienilor. Să notăm, în paranteză, că una dintre aceste grupări a încercat să spargă greva foamei făcând grătare în fața închisorilor pentru ca prizonierii să simtă aromă fripturilor. Revenind la conflict, acesta este determinant pentru supraviețuirea unui guvern care, prin acțiunile sale, pare să fie mai preocupat să mențină conflictul decât să-l dezamorseze. Să nu uităm că, de exemplu, recentul conflict militar din Gaza, declanșat de uciderea unor adolescenți israelieni putea fi evitat dacă autoritățile ar fi informat ceea ce știau cu certitudine: asasinatul nu fusese comandat de Hamas, ci a fost operă unui „lup singuratic”. Dar Guvernul a anunțat că adolescenții fuseseră omorâți la comanda militanților palestinieni și de aici s-a ajuns la confruntarea în urma căreia au murit peste 2.500 de persoane, majoritatea civili. În ceea ce privește recent-încheiata grevă a foamei, este de notat disciplina cu care prizonierii au aderat la protest, lucru care poate însemna o schimbare destul de radicală în arsenalul palestinian. Greva foamei este o metodă de protest care, la nivel psihologic, poate că nu impresionează populația dintr-o zonă în care violențele fizice sunt la ordinea zilei. Însă pentru publicul occidental, un protest non-violent de acest gen poate fi mai important decât o încleștare cu forțele de ordine. Și probabil ținta acestui protest a fost mai mult Occidentul, care a început să se declare mult mai preocupat față de problema palestiniană. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.