O grenadă la Asău, un proiectil la Lilieci

Miercuri, 05 aprilie 2017, la ora 10:38, echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE" al Judeţului Bacău a intervenit în comuna Asău, sat Ciobănuș, pentru asanarea terenului de muniţia rămasă neexplodată. La locul intervenţiei a fost descoperită o grenadă ofensivă, ce provine din timpul conflictelor militare. Elementul de muniție a fost găsit de o femeie, în vârstă de 42 de ani, pe malul râului Trotuș. Muniţia a fost ridicată, transportată şi depozitată în vederea distrugerii. La ora 15:50, echipa pirotehnică a intervenit în comuna Hemeiuș, sat Lilieci, pentru asanarea terenului de muniţia rămasă neexplodată. La locul intervenţiei a fost descoperit un proiectil exploziv cal. 76 mm, ce provine din timpul conflictelor militare. Elementul de muniție a fost găsit de un bărbat, în vârstă de 63 de ani, în timp ce efectua lucrări pentru săparea unui șanț. Muniţia a fost ridicată, transportată şi depozitată în vederea distrugerii.

