O frumoasă aventură, pentru copiii de la țară

Alături de britanici au descoperit facebook-ul, muzica, dansul și pictura

Copiii din estul județului Bacău s-au bucurat, în ciuda sărăciei crunte din zonă, de o vacanță adevărată. Acestor puști care, vara întreagă, duc vaca la păscut, scot apă, prășesc și seceră, „Școala de Vară” a Fundației de Sprijin Comunitar (FSC) le-a oferit șansa de a se întâlni și a participa la activități distractive, de a viziona filme și de a-și face noi prieteni. Au fost alături de ei, în calitate de organizatori și traineri, voluntari din Bacău și din Marea Britanie – Asociația Girlguiding. „În felul acesta ne propunem și reușim să sporim interesul copiilor, dar și al părinților, pentru școală și educație în general, să le oferim activități educative și recreative desfășurate cu metode interactive și extrem de atractive, activități la care nu au acces, în mod obișnuit, aici, în comunitatea lor”, mărturisește Gabriel Măgurianu, coordonator voluntari FSC. Au avut la dispoziție calculatoare, rețele de socializare, cărți, acuarele, jucării și jocuri. Școlile de vară s-au desfășurat, pe rând, în Motoșeni, Colonești, Podu Turcului, Godinești, Dealu Morii, Stănișești, Panu și Corbasca. În Dealu Morii au fost adăugate încă patru zile. Voluntarii nu au rezistat rugăminților, astfel că s-au mobilizat, au strâns resursele necesare și au creat o ultimă și frumoasă aventură înainte de începerea școlii, arată Gabriel. Programul a inclus activități sportive, cluburi, ore de engleză, muzică, artă, ateliere hand made, concursuri cu premii și jocuri de echipă, experimente stiințifice distractive. „O noutate a acestei ediții au fost atelierele de dezvoltare personală. Au fost abordate tematici de actualitate: utilizarea internetului și a rețelelor de socializare, relația dintre părinți și copii, relații de prietenie cu persoane de sex opus, despre BTS și alte subiecte de acest gen”, afirmă Gabriel Măgurianu. La ediția din această vară au participat peste 800 de copii și 72 de voluntari. 0 SHARES Share Tweet

