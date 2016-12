Un zgomot puternic i-a agitat sâmbata pe locatarii unui bloc cu zece etaje din cartierul Cornisa, din municipiul Bacau. Când a iesit afara, unul dintre locatari a gasit trupul fara viata al unei femei, care se prabusise in gol de un etaj superior, chiar in dreptul ghenei de gunoi. A fost chemat un echipaj medical, insa medicii de pe ambulanta nu au mai putut face nimic pentru ea, fiind declarata decedata. Cei care locuiesc in bloc nu au recunoscut-o si nici nu si-au putut explica cum a ajuns in imobilul lor. La etajul opt a fost gasita o haina, cu care cel mai probabil a fost imbracata, insa politistii sunt cei care vor trebui sa stabilieasca exact ce s-a intâmplat, fiind deschis un dosar de moarte suspecta. Femeia, in vârsta de 68 de ani, era din Piatra Neamt iar sâmbata dimineata rudele o dadusera disparuta pentru ca nu mai stiau nimic de ea. 4 SHARES Share Tweet