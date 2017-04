Actualitate O femeie și-a trimis în Bacău jumătate de kilogram de cannabis din Italia de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 26.04.2017 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatei T. E. Liliana, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și trafic internațional de droguri de risc. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în cursul lunii aprilie 2017, inculpata T. E. Liliana a luat decizia de a achiziționa din Italia o cantitate de droguri de risc și de a o expedia ulterior prin intermediul unui colet poștal în România, cu intenția ca ulterior drogurile să fie comercializate en gros, către diverși consumatori. În realizarea scopului arătat, inculpata T. E. Liliana, înainte de a pleca din Italia, a expediat un bagaj către România, prin intermediul unui serviciu de curierat, care asigură transportul de persoane și colete pe relația Italia — România. În conținutul acelui bagaj, inculpata a ascuns o cantitate de aproximativ 550 de grame de cannabis. Bagajul a fost expediat de către inculpată către propria persoană, cunoscând că aceasta urma să ajungă cu avionul în România înainte ca serviciul de curierat să livreze pachetul respectiv, intenția inculpatei fiind ca ea să-l preia personal la destinație și anume în municipiul Bacău. La data de 25.04.2017, după ce a expediat coletul, T. E. Liliana a intrat în România, prin intermediul unei curse aeriene, care a circulat pe relația Roma-Iași. La data de 26.04.2017, inculpata s-a deplasat în municipiul Bacău, unde a luat legătura cu curierul, fiind surprinsă în flagrant în momentul în care intra în posesia bagajului respectiv. În urma verificărilor, a rezultat faptul că în conținutul bagajului se afla o cantitate de aproximativ 550 de grame de cannabis. Drogurile erau ambalate în pungi din material plastic transparent, cu fermoar autosigilant și ascunse în mânecile unei haine, depozitate în bagajul respectiv. Acțiunea a fost efectuată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Neamț. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. 104 SHARES Share Tweet

