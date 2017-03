Top Story O familie din Poduri a pierdut totul într-un incendiu - locuinţa a fost distrusă de foc şi n-au mai putut salva decât o sacoşă cu haine - oamenii au mare nevoie de sprijin - cei care au posibilităţi îi pot ajuta cu bani sau materiale de construcţii pentru a ridica o casă nouă de Geta Panaite -

Situaţie dramatică pentru o familie din satul Valea Şoşii, comuna Poduri. La sfârşitul săptămânii trecute, mai exact sâmbătă, pe la ora 13.00, un incendiu violent le-a cuprins întreaga locuinţă. La momentul acela nu era nimeni acasă şi vecinii au fost cei care au alertat pompierii. „Fraţii mei erau la şcoală, că s-au recuperat orele, iar noi eram plecaţi în oraş. Ne întorceam acasă şi pe drum chiar am văzut două maşini de pompieri şi un Smurd, dar nu ştiam că, de fapt, veneau la casa noastră. Când am ajuns era totul în flăcări. Nu am apucat să scot decât o sacoşă de haine, în rest nimic. Toată mobila şi electrocasnicele au ars, totul a fost distrus”, ne-a spus Mădălina Elena Teriş (21 ani), fiica cea mare a familiei. Pompierii de la Detaşamentul Moineşti au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă, dar pentru că incendiul a fost observat prea târziu nu au mai putut salva mare lucru. „Când au ajuns pompierii la faţa locului, incendiul era generalizat în întreaga locuinţă, cauza probabilă fiind un scurtcircuit electric”, a declarat cpt. Ionuţ Hâncu, ofiţer de relaţii publice la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău. Au nevoie de ajutor pentru a ridica o nouă casă Familia este modestă şi a muncit din greu pentru această casă iar acum este nevoită să o ia de la zero. „Tata este plecat de două luni în Germania. S-a dus tot ca să terminăm casa, că două camere nu erau făcute, iar mama a fost şi ea plecată o perioadă scurtă şi când s-a întors a cumpărat tot ce mai aveam nevoie. Acum din păcate nu mai este nimic. Casa nu mai poate fi reparată, pentru că este din chirpici şi trebuie să ridicăm alta de jos. În prezent stăm la bunica, cinci persoane într-o singură cameră, dar este bine că măcar aveam unde locui şi că nu a păţit nimeni nimic”, mai spune Mădălina. Fata mai are o soră de 10 ani şi un frate de 9 ani şi cu toţii au rămas doar cu hainele de pe ei. Oamenii şi-au prezentat cazul şi pe Facebook iar cei care au posibilităţi îi pot ajuta cu bani, materiale de construcţii, mobilă sau haine. Familia poate fi contactată la numărul de telefon 0787.800.964. 0 SHARES Share Tweet