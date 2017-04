O familie din Iași se plimbă cu un autoturism câștigat de la Agricola

A doua ediție a concursul „Mesele de poveste merită premiate sănătos”, inițiat de Grupul Agricola Bacău pentru cumpărătorii de produse din carne de pasăre proprii în magazinele din toată țara, s-a finalizat, iar marele premiu, un autoturism Fiat Tipo, ân valoare de aproape 10.200 de euro, a fost câștigat de familia Mihu, din Iași. Cheia mașinii a fost înmânată câștigătorilor chiar de președintele Grupului Agricola, Grigore Horoi, într-o scurtă ceremonie care a avut loc la sediul companiei din Bacău.

Tânăra familie Mihu – mama, tatăl și fiul – a intrat cu mare emoție în sediul companiei Agricola, unde au fost așteptați de președintele Grigore Horoi, de vicepreședinta Tatiana Cimpoeșu și de directoarea de marketing Carmen Gravrilescu. „Am aflat că am câștigat cu mai puțin de o săptămână în urmă – a spus Ramona Mihu. Mi-a fost validat câștigător bonul fiscal, dar eu nu mai știam ce să mai cred. Am participat la concurs și în prima ediție, dar fără noroc, și nu mai știam dacă de această dată am mai păstrat bonul fiscal și eticheta promoțională a produsului Agricola, cum cere regulamentul concursului. Nu mai știam nici dacă acest concurs nu s-a terminat deja. Când am aflat de premiu, nu-mi venea să cred, dar cel mai neâncrezător era soțul meu. Însă cel mai bucuros cred că a fost fiul nostru”.

Reprezentanții de la vârful staff-ului Agricola s-au interesat de modul în care familia Mihu a descoperit savoarea produselor companeiei băcăuane. „Noi – precizat Ramona Mihu – consumăm produse Agricola încă din 2012, pentru sănătatea copilului nostru. Am aflat de astfel de produse în magazinul Carrefour din Iași. Am aflat că sunt produse bune, dar ne-am convins mâncând. Au fost de aceeași părere cu noi și musafirii pe care i-am mai avut uneori la masă. Puii de Agricola au calitatea celor crescuți liber în propriile gospodării. Nu ne-am ghidat inițial după numele formei neapărat, ci mai ales după calitatea produselor”.

Fericiții câștigători ai marelui premiu de la Agricola au aflat, cu această ocazie, și despre planurile viitoare ale companiei. „Agricola – a spus Carmen Gavrilescu – va lansa o nouă campanie promoțională, deci un nou concurs, pentru produsele crud-uscate, în jur de 1 mai. Am început cu campaniile pentru pui, am continuat cu o campanie pentru produsele ready meal (gata preparate). Urmărim să ne fidelizăm și în acest fel clienții, care sigur vor povesti despre produsele noastre rudelor, vecinilor, prietenilor sau colegilor”. În schimb, președintele Grigore Horoi a apreciat că principala dovadă că prodsele Agricola sunt foarte apreciate de consumatori este că aici în doi ani a fost dublată și în unele cazuri chiar triplată producția. Iar în acest Grupul are un nou plan de creștere a productivității, conform cerințelor pieței.

În toată perioada concursului, Agricola a răsplătit și alți câștigători, cu pachete de produse dintre care nu a lipsit Puiul fericit, dar au fost acordate și premii speciale. Vaoarea totală a premiilor a ajuns la 14.230 de euro.