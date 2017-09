Diana Sârbu, eleva in clasa a XII-a la Colegiul Pedagogic si interpreta de muzica populara, isi va lansa in weekend al doilea album din cariera. Pe cont propriu, i-a contactat pe cei din Orchestra Nationala „Lautarii” din Chisinau si pe maestrul Nicolae Botgros, alaturi de care interpreteaza o parte din cele 16 piese de pe albumul „Zi-i Culita din vioara!”. Evenimentul de lansare are loc pe 28 aprilie, la ora 19, la Teatrul de Vara din Bacau. Intrarea se face contra-cost, iar la lansare sunt asteptati numerosi artisti, alaturi de ansamblul „Plaiuri Bacauane”. 12 SHARES Share Tweet

