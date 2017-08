O dietă experimentală, urmată timp de nouă zile, care presupune eliminarea zahărului prezent în general în băuturile răcoritoare, sucuri din fructe și în majoritatea alimentelor procesate, a inversat în mod semnificativ acumularea de grăsime în ficat în rândul unui eșantion format din copii și adolescenți. Susan Noworolski, profesor asociat de radiologie și imagistică medicală la Universitatea San Francisco din California (UCSF), a declarat pentru sursa citată că rezultatele cercetării s-au dovedit pozitive în cazul copiilor și adolescenților și speră că acestea se pot aplica unei populații mai numeroase. Realizată de o echipă de oameni de știință din cadrul Universității Touro din Vallejo, California, și de la UCSF, cercetarea a analizat efectele unei diete cu un conținut redus de fructoză, un tip de zahăr adăugat în mod obișnuit în băuturi răcoritoare și în numeroase gustări din comerț și au descoperit că grăsimea din ficat a scăzut, în medie, cu peste 20% în această scurtă perioadă de timp. Acest lucru demonstrează eficacitatea unei strategii de încetinire a creșterii în spirală a bolilor metabolice cronice. ”Această reducere semnificativă a grăsimii din ficat în doar nouă zile în care a fost scăzut aportul de fructoză este fără precedent”, a subliniat Noworolski, coautoarea studiului publicat luni în jurnalul ”Gastroenterology”. Prevalența bolii ficatului gras în rândul adolescenților din Statele Unite a crescut mai mult decât dublu în ultimii 20 de ani și este considerată ca fiind cauza unei game largi de tulburări din cauza creșterii rezistenței la insulină, care atenuează capacitatea corpului de a controla nivelul glicemiei, ceea ce duce la apariția diabetului de tip 2 și a altor afecțiuni metabolice. De asemenea, oamenii de știință au descoperit că participanții la studiu au pierdut foarte puțin din greutate urmând această dietă — mai puțin de 1% — diferență atribuită în special eliminării apei din organism. Potrivit cercetătorilor, beneficiile în ceea ce privește reducerii procentului de grăsime din ficat nu sunt o urmare a scăderii din greutate, așa cum au bănuit unii oameni de știință, ci sunt specifice reducerii cantității de fructoză din alimentație. Fructoza este în mod normal metabolizată în ficat, unde mare parte din aceasta este transformată în grăsime. În cadrul dietei experimentale, caloriile din fructoză au fost înlocuite cu cele din alimente bogate în glucoză. Spre deosebire de fructoză, glucoza, care se regăsește în cereale și unele legume, este principala sursă de energie a organismului. AGERPRES 9 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.