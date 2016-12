Contrasens O criză politică de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Refuzul președintelui Iohannis de a accepta, fără nici un fel de explicații, numirea ca premier a candidatului alianței PSD – ALDE ne împinge într-o criză politică fără precedent, fiind pentru prima dată când un oficial al statului român decide să încalce Constituția. Băsescu o mai dădea pe după cireș, mai interpreta, o mai sucea. Iohannis, însă, nu avea nici un drept să refuze nominalizarea întrucât exista o decizie a Curții Constituționale (nr. 80/2014) care spune extrem de clar: “Preşedintele României, neputând avea rol de decident în această procedură, ci de arbitru şi mediator între forţele politice, are doar competenţa de a desemna drept candidat pe reprezentantul propus de alianţa politică sau partidul politic care deţine majoritatea absolută a mandatelor parlamentare sau, în cazul în care nu există o asemenea majoritate, pe reprezentantul propus de alianţa politică sau partidul politic care poate asigura susţinerea parlamentară necesară obţinerii votului de încredere al Parlamentului”. Alianța PSD+ALDE nu poate face o nouă propunere întrucât respingerea primului candidat nu există ca mecanism constituțional. Dacă ar veni cu o nouă nominalizare, practic ar încălca spiritul Constituției, pe de o parte și, pe de altă parte, gestul s-ar constitui într-un precedent periculos într-o chestiune care a fost deja tranșată de Curtea Constituțională. Pentru că, deși avem deja o decizie care spune că președintele nu este jucător, ci doar arbitru, că președintele nu poate respinge, ci doar accepta candidatul alianței majoritare, o eventuală a doua propunere de premier ar fi contrară spiritului constituțional. Singura ieșire din această criză politică este suspendarea președintelui și începerea procedurilor pentru referendumul de demitere. Altă cale nu există deoarece orice altă soluție nu face decât să maximizeze problemele create de refuzul președintelui. Nu în ultimul rând, trebuie transmis un semnal clar clasei politice: rezultatul votului este sfânt. Dacă electoratul a votat în masă PSD, atunci acest partid trebuie să formeze guvernul pentru că aceasta este esența democrației. Orice alte artificii, asteriscuri sau interpretări nu-si au locul. Și asta trebuie să înțeleagă clasa politică: votul decide. 0 SHARES Share Tweet

