Cultura O crimă la micul dejun şi un chef rusesc Bacău Fest- Monodrame, ziua a a IV-a de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Luni, de la ora 17.00, la Clubul Cultural „Decebal”, cu un decor simplu şi auster, o recuzită macabră, a intrat în concurs actriţa Iulia Valentina Verdeş, de la Teatrul Municipal”Ariel” din Râmnicu Vâlcea, cu „Before breakfast”, după Eugene O’Neill, în regia lui Constantin Florescu. Deşi tânără, Iulia Verdeş are un palmares care o recomandă, a fost distribuită în rolul „ea” din filmul artistic independent „Elevator”, însă este mai cunoscută publicului cinefil cu rolul Miruna, din filmul serial „Om bogat, om sărac”. „Before Breakfast” (Crima de la micul dejun), scurta piesă a lui Eugene O’Neill, este un monolog plin de frustrări, neîpliniri şi nefericire, un strigăt al ratării într-o căsnicie în care bărbatul, un alcoolic, este surd la frământările soţiei, cu accente depresive, determinate de eşecul intelectual, financiar şi, în ultimă instanţă, a căsătoriei, la care, ca în tragediile antice, intervine şi moartea copilului, rod al unei pierdute iubiri. Alfred, bărbatul din umbră, ascultă pasiv durerea soţiei, Doamna Rowland, care se zbate, pe scenă neconvigător, chiar dacă încearcă să atragă şi publicul la nefericirea ei, care, în final, o conduce la crimă. Faţă de cartea de vizită, Iulia Verdeş a lăsat impresia unui rol încropit, netrăit la intensitatea şi dramatismul celui construit de O’Neill, jocul a fost mecanic, forţat, nefinisat suficient, actriţa nu are stofa unei tragediene şi „vinovată” nu este numai tinereţea. Parcă pentru a mă contrazice, de la ora 18.30, după ce am traversat strada, încolonaţi, cu Bogdan Matei în frunte, la Pub Valhalla, Simona Codreanu, actriţă venită de la Tg. Mureş, trecând prin „Gări înlăcrimate”, adaptare după Anton Pavlovici Cehov, şi-a găsit cadrul optim pentru „fragmentele dintr-un vodevil inexistent.” Regizorul Nicoleta Dănilă a ştiut să aleagă, a ştiut să pună în valoare calităţile actriţei, voce, mişcare, gestică, curaj, îndrăzneală, tăcerile, ironia. Un spectacol reuşit, îndrăznesc să spun că a fost unul dintre cele mai bune de până acum. Simona Codreanu a făcut de toate, a plâns, a râs, s-a urcat pe mesele înalte din bar, a fost în pericol de un urât accident, a ştiut să folosească, pentru jocul său admirabil, toată recuzita originală, a avut şi vreo doi complici prin sală, în fine, o evoluţie tipică (atipică) a unei rusoaice bărbat, bărbătoasă, în trei ipostaze diferite, care a obligat-o să apeleze la întreg registrul actoricesc, de care – s-a văzut – dispune cu prisosinţă. Din fericire, în această piesă nu s- sinucis nimeni, nu a avut loc nicio crimă. 1 of 41 _________________________

Programul zilei de 26 aprilie: Ora 11.00 – Pub Valhala – COLOCVIU DE TEATROLOGIE; ora 18.00 – RECITAL – Hotel Decebal – Ada Lupu, “Povestea păsării fără cuib”, text laureat al concursului de Dramaturgie, ediția 2016, de Ada Lupu, Teatrul National “Vasile Alecsandri”, IașI; ora 20.00 – RECITAL – Teatrul Bacovia – FLORIN PIERSIC Jr.: “O mie de motive”, după Duncan Macmillan, regia Horia Suru, Club Point, București.

Ora 21.30 – Sala Mare a TMB – Festivitatea de premiere.

_______________________________ 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.